Ученики Средней общеобразовательной школы № 12 города Пскова побывали на виртуальной экскурсии «Сето – загадочный народ» в библиотеке «Родник» имени Станислава Золотцева, сообщили Псковской Ленте Новостей в Централизованной библиотечной системе Пскова.

Фотографии: Централизованная библиотечная система Пскова

Восьмиклассники узнали, кто такие сето, когда этот народ получил статус коренного малочисленного народа и сколько его представителей насчитывается в Псковской области.

Библиотекари также рассказали школьникам, чем отличается костюм замужней сетоской женщины от костюма сетоской девушки, что такое «сыльг», в чём особенность сетоских головных уборов, а также почему сетоские мужчины не имели лаптей, а обувались только в сапоги, но при этом носили такие же косоворотки, как и русские крестьяне.

Подростки узнали, почему русские называли сето «полуверцами», когда этот народ стал православным, какие древние языческие верования и обычаи сохранялись у сето до 20 века и кто такой Пеко.

К этому мероприятию библиотекари также подготовили выставку книг.

Сотрудники Централизованной библиотечной системы Пскова напомнили школьникам, что продолжается Год единства народов России и что в нашей стране очень много разных народов, которые должны быть заодно всегда. Библиотекари также посоветовали подросткам обязательно побывать в музее народа сето в деревне Сигово Печорского района, где о его традициях и обычаях можно узнать ещё много интересного.