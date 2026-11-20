В специальной (коррекционной) общеобразовательной школе №7 для детей с нарушениями зрения прошёл интерактив «Народные мотивы». Его провели участники проекта «В гостях у своих: живые сказки», который реализуется на базе Псковского государственного университета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

Фотографии: ПсковГУ

Ученики 3 и 4 классов — около 50 человек — услышали народные песни в исполнении фольклорного ансамбля «Плескава», познакомились с необычными предметами из «мешочка чудес» и попробовали сами продолжить народные сказки. Через игру, музыку и истории школьникам рассказали о традициях разных народов России.

«"Народные мотивы" стали для проекта важным событием. О межнациональном единстве мы говорили не сухим языком учебников, а через живое общение — игру, сказки и музыку. Видеть, как загораются глаза детей, и есть главный результат нашей работы», — отметила руководитель проекта Анастасия Николаева.

В конце встречи каждый получил подарок: открытку с иллюстрацией победителя конкурса «Живая сказка» и QR-кодом на сборник аудиосказок, а также сладкие сюрпризы.

Проект «В гостях у своих: живые сказки» — один из семи проектов ПсковГУ, поддержанных грантом Росмолодёжи «вМесте». Он направлен на сближение молодёжи разных культур через сказки и традиции.