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Фестиваль русской музыки откроется в Пскове 1 апреля

Открытие главного музыкального события весны – 49-ого фестиваля русской музыки им. М.П. Мусоргского и Н.А. Римского-Корсакова, который служит сохранению памяти и музыкального наследия великих композиторов XIX века, чья жизнь неразрывно связана с Псковским краем – состоится 1 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

С 1 по 9 апреля псковичей приглашают посетить премьерные спектакли, концерты, показы фильмов и лекции. Участниками фестиваля станут известные музыкальные коллективы и солисты Мариинского театра, Академической филармонии им. Д. Д. Шостаковича, Санкт-Петербургского Театра Балета имени П. И. Чайковского, Губернаторский симфонический оркестр Псковской области и ансамбль русской музыки «Псков».

В этом году многие концерты и спектакли посвящены Сергею Рахманинову и Федору Шаляпину, в честь 150-летия со дня рождения великих музыкантов. Также зрители услышат музыкальные произведения Чайковского, Римского-Корсакова и Мусоргского.

Откроет фестиваль опера «Алеко» по поэме А. С. Пушкина «Цыганы» в постановке Губернаторского симфонического оркестра Псковской области.

Подробнее ознакомиться с мероприятиями фестиваля и приобрести билеты можно в кассе БКЗ и по ссылке. Билеты на концерты можно приобрести по Пушкинской карте.