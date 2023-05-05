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Автор хита Guitar Петр Налич выступит на Днях Пушкинской поэзии

Музыкальный коллектив Петра Налича выступит на главной сцене Дней Пушкинской поэзии и русской культуры в Михайловском. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Петр Налич — первый российский музыкант, ставший знаменитым благодаря Интернету.

Сам музыкант дал своему стилю название «весёлые бабури» — оно прекрасно отражает общую атмосферу разгула, царящую в его музыке. Сочетание балканской мелодики, карикатурного английского, лёгкого арт-рокового звучания, предпочтение акустическим инструментам и нежность в манере исполнения вмиг превратили его в звезду русского YouTube, где самодельный клип на песню Guitar посмотрели сотни тысяч человек.

Сейчас популярность у Петра Налича уже не виртуальная, а вполне реальная — когда он начал играть живьем в московских клубах, все билеты распродавались за две недели до концерта, несмотря на то, что все свои песни он бесплатно выкладывает все в том же Интернете.

«Музыкальный коллектив Петра Налича — это настоящая музыка, вне жанровых границ! Поэтому концерт этого коллектива точно нельзя пропустить!» – отметили в театрально-концертной дирекции.

Начало выступления коллектива в 16:00 3 июня в Пушкинских Горах.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.