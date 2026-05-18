Бэби-спектакль «Океан» пополнил репертуар «Маленького театра» в Пскове

Состоялась премьера спектакля для малышей «Океан» 16 и 17 мая в Псковском академическом театре драмы имени Александра Пушкина, постановка пополнила репертуар театра благодаря лаборатории I Всероссийского фестиваля спектаклей для самых маленьких «Кроха-фест», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра.

Фотографии: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени Александра Пушкина

Маленькие зрители отправились в путешествие на дно океана вместе с главным героем спектакля. Ему открылся удивительный подводный мир, где среди водорослей и рыб скрываются неожиданные находки. После показа каждый зритель оказался на «побережье» и, как настоящий исследователь, смог самостоятельно изучить тайны декораций.

Над созданием спектакля работали режиссер Евгения Таныгина из Москвы, художница Александра Лыженкова из Тулы и композитор Павел Месхиев из Москвы. В спектакле заняты актеры труппы Олег Григорьев, Александр Овчаренко и Александр Петровский.

Бэби-спектакль «Океан» до закрытия сезона будет показан еще восемь раз: в мае, июне и июле.

Стоит отметить, что в 2026 году «Маленький театр» Псковского театра драмы впервые работает для малышей и их родителей летом, в июне и июле.

 


Напомним, 2 и 3 мая Псковский театр драмы представил новую редакцию бэби- спектакля «Один день в лесу» в постановке Арины Юдинцевой. Он также появился в репертуаре театра благодаря лаборатории «Кроха-феста».

