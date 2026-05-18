Более тысячи человек воспользовались возможностью посетить псковский музей ночью 

Более тысячи человек приняли участие во всероссийской акции «Ночь музеев» в Псковском музее-заповеднике в минувшую субботу, 16 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Событие состоялось одновременно в Пскове и четырех филиалах в регионе и объединило более 1000 человек. В музейном дворике собрались псковичи и гости города, а также «добрые друзья музея». В Год единства народов России темой праздника стало «Родное». Псковский музей подготовил для гостей особенную программу в год своего 150-летнего юбилея, насыщенную музыкальными, развлекательными и познавательными событиями.

Гостей торжественного открытия приветствовала генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова: «Не случайно, что музейная ночь проходит весной, потому что весной всё начинается. Мне радостно думать, что для кого-то музей откроется впервые, наверное для юного поколения, кто-то придет сюда уже как в знакомое и привычное место. Мы подготовили интересную программу, девиз этой Ночи – «Родное». Очень хочется, чтобы продолжали шить сарафаны и легкие платья из ситца, чтобы носили вологодские кружева, чтобы зимой укутывали плечи оренбургскими пуховыми платками. У нас такая культура, у нас столько красоты, интересного и значимого. Мне кажется, что музей, особенно в таинственную музейную ночь, открывает дверь в этот прекрасный мир».

Хореографические номера и различные песни гостям праздника дарили детский эстрадный хор «Лакки Лайк», солистка Анна Роор, музыкант Вячеслав Галковский, коллектив «Псковские кружева» и фольклорный ансамбль «Уграда».

В «Ночь музеев» в музее работали интерактивные площадки от сотрудников музея, Псковского молодежного центра, студии исторического и социального танца госпожи Макаровой, а также студии исторической реконструкции «Орден».

Для интересующихся историей и искусством проходили сеансы с мини-экскурсиями, позволившие за один вечер совершить «путешествие по эпохам и по страницам Синопсиса Иннокентия Гизеля», а также познакомиться с этнографией и наследием русских художников

«Финальным аккордом» праздника стал диджей-сет от Андрея Стракшиса. На главной музейной сцене диджей представил свои хиты.

Палаты у Сокольей башни распахнули свои двери для родителей и детей. При участии Молодежного совета музея здесь прошли творческие мастер-классы, интерактивные программы и веселые игры.