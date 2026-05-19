Псковский музей-заповедник и театр драмы подписали соглашение о сотрудничестве

Торжественное подписание соглашения о сотрудничестве между Псковским музеем-заповедником и Псковским академическим театром драмы имени А. С. Пушкина состоялось 19 мая в Картинной галерее музея, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Соглашение подписали генеральный директор Псковского музея-заповедника, заслуженный работник культуры РФ Светлана Мельникова и художественный руководитель - директор Псковского театра драмы, заслуженный деятель искусств РФ Дмитрий Месхиев.

«Такое соглашение просто не могло не родиться, потому что, когда в таком необыкновенном историческом городе, как Псков, работают две такие совершенно замечательные организации, как театр и музей, рано или поздно они должны были придумать что-то необыкновенное. <...> Мне кажется, сегодняшний день останется в истории псковского музея. Есть такое понятие: гений места. У нас прекрасный театр, чудесное здание, но когда профессионалы театра выходят на другие площадки, в новые обстоятельства, наверное, это рождает совершенно другие эмоции и другие впечатления. Поэтому мы надеемся, что наше соглашение станет началом интереснейшего музейного театра. История человечества – это история конкретных людей, поэтому и мы с нашей историей, и наши семьи - все вкладывается в мозаику истории страны, и, в конечном итоге, истории мира. И если в этой истории родится еще и театральная история, то это будет настоящее чудо», - сказала Светлана Мельникова.

«И чудо сегодня свершится. Мы подписали документы о совместных проектах театра и музея, и в недалеком будущем уже начнем это претворять в жизнь. С моей точки зрения, псковский музей, как и псковский театр, это две организации, тянущиеся к какому-то мультикультурному пространству. И я думаю, эти две параллельно идущие прямые музея и театра должны были пересечься обязательно, и они пересеклись», - подчеркнул Дмитрий Месхиев.

В рамках соглашения в год 150-летия Псковского музея-заповедника и 120-летия Псковского театра драмы имени Александра Пушкина пройдет ряд совместных мероприятий и будут реализованы несколько проектов.

Так, первое событие творческого проекта «Театр. Музыка. Музей» состоится 28 мая в 19:00 в Варлаамовской башне (улица Леона Поземского, 46).