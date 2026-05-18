Театр «Фонарь» получил звание лауреата I степени на фестивале «Смотри» в Псковском округе

Народный коллектив молодежного театра «Фонарь» удостоен звания лауреата I степени на всероссийском театральном фестивале «Смотри», сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении культуры администрации города Пскова.



Фото здесь и далее: управление культуры Пскова

Отмечается, что спектакль «Ночь после выпуска» покорил жюри и зрителей глубиной замысла, мастерством исполнения и неповторимой атмосферой.

«Эта награда — закономерный результат таланта, упорного труда и преданности театральному искусству. Желаем вам неиссякаемого вдохновения, смелых творческих идей, аншлагов и новых ярких побед! Пусть этот успех станет ступенью к ещё более грандиозным достижениям!» — поздравили в администрации.

Сам организационный комитет фестиваля сообщил, что провести мероприятие было непросто. Однако эти дни торжества того стоили:

«Не будем скрывать - непросто было в этот год создать сей праздник. И как радостно видеть, что он состоялся. Что все эти месяцы подготовки были не зря. Без вас и вашей энергетики мы бы совсем не справились. Сколько всего произошло за эти три дня: открытие с вашими яркими и креативными визитками, конкурсные показы, которые не оставили никого равнодушными, и показ любительского театра с самых разных его сторон. Мы вместе отдыхали на концертах, танцевали, пели. И, конечно, оторвались на закрытии!» — резюмировал коллектив.

Видео: Всероссийский театральный фестиваль «Смотри» / «ВКонтакте»

Напомним, Всероссийский фестиваль любительских театров «Смотри‑2026» проходил в деревне Родина Псковского муниципального округа уже в четвертый раз с 13 по 17 мая.

На протяжении четырех дней деревня превратилась в точку притяжения творческой энергии со всей России.