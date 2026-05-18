Театр «Фонарь» получил звание лауреата I степени на фестивале «Смотри» в Псковском округе

Народный коллектив молодежного театра «Фонарь» удостоен звания лауреата I степени на всероссийском театральном фестивале «Смотри», сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении культуры администрации города Пскова.
Отмечается, что спектакль «Ночь после выпуска» покорил жюри и зрителей глубиной замысла, мастерством исполнения и неповторимой атмосферой.
Сам организационный комитет фестиваля сообщил, что провести мероприятие было непросто. Однако эти дни торжества того стоили:
Напомним, Всероссийский фестиваль любительских театров «Смотри‑2026» проходил в деревне Родина Псковского муниципального округа уже в четвертый раз с 13 по 17 мая.
На протяжении четырех дней деревня превратилась в точку притяжения творческой энергии со всей России.