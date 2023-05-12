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Открыт прием заявок для участия в ярмарке на фестивале «Моя еда» в Пскове

Гастрономический фестиваль «Моя еда», в рамках которого будет функционировать ярмарка продовольственных товаров собственного производства по рецептам национальных кухонь народов, проживающих на территории Псковской области, развернется на территории парка Строителей в Пскове 27 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Кто может принять участие:

юридические лица;

индивидуальные предприниматели;

крестьянские (фермерские) хозяйства;

самозанятые;

физические лица.

Участие в ярмарке осуществляется на добровольной и бесплатной основе. Ярмарка будет работать с 12.00 до 18.00.

Заявку для участия в ярмарке с приложением необходимых документов можно подать:

в письменной форме по адресу: 180007, город Псков, улица Конная, дом 2, ГАУК ПО «Театрально-концертная дирекция»;

в сканированном виде на адрес электронной почты организатора ярмарки: info@tkd-pskov.ru.

Подробная информация, а также сказать заявку можно на сайте.