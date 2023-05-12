Открыт прием заявок для участия в ярмарке на фестивале «Моя еда» в Пскове

Гастрономический фестиваль «Моя еда», в рамках которого будет функционировать ярмарка продовольственных товаров собственного производства по рецептам национальных кухонь народов, проживающих на территории Псковской области, развернется на территории парка Строителей в Пскове 27 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Кто может принять участие:
Участие в ярмарке осуществляется на добровольной и бесплатной основе. Ярмарка будет работать с 12.00 до 18.00.
Заявку для участия в ярмарке с приложением необходимых документов можно подать:
Подробная информация, а также сказать заявку можно на сайте.