Стала известна афиша мероприятий на осенние каникулы в Изборске

Афишу мероприятий на осенние каникулы опубликовали в музее-заповеднике Изборске. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Ежедневно в музее будут проходить сборные экскурсии по интерактивной выставке «Детство – дело серьëзное» – в 11:00, 13:00 и 15:00.

Участники мероприятий смогут познакомится с народными сказками, историями о древнем городе Изборске, а также попробовать себя в увлекательных мастер-классах.

Предварительная запись осуществляется по телефону +7 (8112) 33‑16‑17.