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Уникальный поэтический аттракцион проведут на Днях пушкинской поэзии в Псковской области

Фристайл-мастерская и Лев Re-pac Киселев приглашают на уникальный поэтический аттракцион – рождение поэзии в режиме реального времени без предварительной подготовки. Мероприятие состоится в Дни пушкинской поэзии и русской культуры, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В перформансе примут участие лучшие рэп-фристайлеры Москвы, многократные победители баттлов, участники крупных фестивалей и акций, в том числе хип-хоп баттла «Король поэтов» (драматурги Е. Троепольская и А. Родионов) — хип-хоп баттла по мотивам поэзии Серебряного века.

Баттл «Пушкиниада» состоит из 4 раундов и финала. В каждом раунде фристайлеры получают разные темы для поэтических баталий – но все темы навеяны жизнью и творчеством главного русского поэта Александра Пушкина.

«Для усиления интриги в части раундов темы будут запрошены у зрителей – готовьте редкие, малоизвестные и интригующие строчки из прозы и поэзии Пушкина, чтобы добавить в соревнования поэтов немного перца!» - добавили в ТКД.