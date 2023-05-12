Минпромторг
Новости минпромторга
сюжеты 2
Фитнес-проект «Будь в минпромторге» 4
Рынок минпромторга Псковской области - 2016: Итоги и тенденции 31
Материалы 98
12 июня, 09:2732 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:271 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:27412 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:274 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2723 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
12 июня, 09:274 434 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:2733 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2734 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё Фестивали 12.05.2023 14:161 Рок-фестиваль состоится на стадионе «Машиностроитель» в Пскове 23.05.2023 17:310 Уникальный поэтический аттракцион проведут на Днях пушкинской поэзии в Псковской области 13.05.2023 21:150 Приуроченный к хоровому фестивалю Гривского флешмоб проходит в Пскове 13.05.2023 19:190 Ростовые персонажи сказок Пушкина будут гулять по фестивальной поляне в Михайловском 12.05.2023 18:450 Наблюдается небывалый спрос у производителей на участие в ярмарке «Виноград» – Ольга Тимофеева 12.05.2023 17:410 Около 500 хористов съедутся в Псков на фестиваль имени Гривского
Сцена / Фестивали

Уникальный поэтический аттракцион проведут на Днях пушкинской поэзии в Псковской области

23.05.2023 17:31|ПсковКомментариев: 0

Фристайл-мастерская и Лев Re-pac Киселев приглашают на уникальный поэтический аттракцион – рождение поэзии в режиме реального времени без предварительной подготовки. Мероприятие состоится в Дни пушкинской поэзии и русской культуры, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В перформансе примут участие лучшие рэп-фристайлеры Москвы, многократные победители баттлов, участники крупных фестивалей и акций, в том числе хип-хоп баттла «Король поэтов» (драматурги Е. Троепольская и А. Родионов) — хип-хоп баттла по мотивам поэзии Серебряного века. 

Баттл «Пушкиниада» состоит из 4 раундов и финала. В каждом раунде фристайлеры получают разные темы для поэтических баталий – но все темы навеяны жизнью и творчеством главного русского поэта Александра Пушкина. 

«Для усиления интриги в части раундов темы будут запрошены у зрителей – готовьте редкие, малоизвестные и интригующие строчки из прозы и поэзии Пушкина, чтобы добавить в соревнования поэтов немного перца!» - добавили в ТКД. 

Теги: #дни пушкинской поэзии
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
Сюжет: Дни Пушкинской поэзии - 2023 Уникальный поэтический аттракцион проведут на Днях пушкинской поэзии в Псковской области Памятник музейщикам откроют в «Михайловском» в дни Пушкинского праздника поэзии Выступление «Детской филармонии» откроет Дни Пушкинской поэзии и русской культуры Уличный спектакль «Музеум» покажут на Днях пушкинской поэзии в Михайловском Игорь Бутман и его оркестр выступят в «Михайловском» Делегация из Калининграда примет участие в Пушкинском празднике поэзии в «Михайловском» Участок дороги до «Михайловского» отремонтируют к Дням Пушкинской поэзии Систему парковки вновь организуют для гостей Дней Пушкинской поэзии и русской культуры Молодые российские поэты выступят в «Михайловском» Фестиваль «Дни пушкинской поэзии и русской культуры» пройдет в июне
Лента новостей
Последние новости
23.05.2023, 17:310 Уникальный поэтический аттракцион проведут на Днях пушкинской поэзии в Псковской области 23.05.2023, 17:150 Артист Александр Овчаренко станет наставником для участников конкурса исполнителей Пушкина 22.05.2023, 18:100 «Спектакль звуков, эмоций, движений»: псковичи пишут о премьере «Говорит Москва» 21.05.2023, 11:350 Девочка номер один
20.05.2023, 20:420 Концерт «Галерея-Джаз» проходит в Пскове 19.05.2023, 14:340 Телеверсию спектакля «Смерть Тарелкина» снимут в Псковском театре драмы 18.05.2023, 17:320 Экскурсия с сурдопереводом прошла в псковской галерее «Цех» 17.05.2023, 17:310 Псковский театр драмы поделился кадрами с репетиции премьеры «Говорит Москва»
17.05.2023, 16:030 «Подстрочник»: О чем «Говорит Москва» в Пскове? ВИДЕО 17.05.2023, 15:420 Как отличить моноспектакль от стендапа, объяснил Александр Суховский 17.05.2023, 14:380 Сколько в персонаже пьесы «Говорит Москва» будет от дочери Сталина, рассказал псковский режиссёр 17.05.2023, 14:050 Постановщики спектакля о дочери Сталина опасаются, что псковская публика взбудоражится
17.05.2023, 13:300 Как долго артист учит роль, рассказала Линда Ахметзянова 17.05.2023, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» о моноспектакле Линды Ахметзяновой «Говорит Москва» 16.05.2023, 20:100 Спектакль-перформанс «Сон Татьяны. Гадание» покажут на Днях пушкинской поэзии 16.05.2023, 17:100 Концертом завершится гастрономический фестиваль «Моя еда» в Пскове
16.05.2023, 16:210 Фестиваль «Моя еда» в Пскове будет доступен для гостей всех возрастов 16.05.2023, 10:380 Концерт «Серебряные свирели» перенесли на следующий филармонический сезон в Пскове 15.05.2023, 17:560 Псковский театр драмы провел бесплатный показ спектакля для семей мобилизованных 13.05.2023, 21:150 Приуроченный к хоровому фестивалю Гривского флешмоб проходит в Пскове
13.05.2023, 19:190 Ростовые персонажи сказок Пушкина будут гулять по фестивальной поляне в Михайловском 12.05.2023, 18:450 Наблюдается небывалый спрос у производителей на участие в ярмарке «Виноград» – Ольга Тимофеева 12.05.2023, 18:060 В Псковской области поддержат около 200 специалистов по программе «Земский работник культуры» 12.05.2023, 17:410 Около 500 хористов съедутся в Псков на фестиваль имени Гривского
12.05.2023, 17:220 XXX Пушкинский фестиваль в Пскове обязательно состоится – Ольга Тимофеева 12.05.2023, 16:080 Открыт прием заявок для участия в ярмарке на фестивале «Моя еда» в Пскове 12.05.2023, 15:102 Рок-группа Sirotkin примет участие в фестивале в Михайловском 12.05.2023, 14:161 Рок-фестиваль состоится на стадионе «Машиностроитель» в Пскове
12.05.2023, 13:400 Дом народной певицы Ольги Сергеевой планируют выкупить к фестивалю «Знак русского» 12.05.2023, 13:170 Выступление «Детской филармонии» откроет Дни Пушкинской поэзии и русской культуры 11.05.2023, 21:181 ПЛН-ТВ: Полная версия мультимедийного спектакля «Княгиня Ольга» в Пскове 11.05.2023, 13:370 Автор хита Guitar Петр Налич выступит на Днях Пушкинской поэзии
11.05.2023, 13:110 Премьера моноспектакля Линды Ахметзяновой «Говорит Москва» состоится в Пскове 10.05.2023, 16:590 Псковский театр драмы внес изменения в репертуар мая и июня 10.05.2023, 14:480 Концерт деревянных духовых инструментов пройдет в Пскове 10.05.2023, 14:090 Последние билеты продают на концерт «Галерея-Джаз» в Пскове
08.05.2023, 18:550 Пригласительные билеты на хоровой фестиваль выдают в Пскове 08.05.2023, 17:550 Два дня остается у псковичей для просмотра мультимедийного спектакля про княгиню Ольгу 08.05.2023, 16:340 Солистка Мариинского театра Мария Баянкина снова выступит на «Лавандовой ночи» в Пскове 06.05.2023, 09:390 Спектакль псковского драмтеатра 9 мая можно посмотреть со скидкой 50%
05.05.2023, 20:100 Творческие коллективы Пскова приглашают принять участие в конкурсе «Мир тебе, мир дому твоему» 05.05.2023, 18:450 Афишу на майские праздники опубликовал Псковский театр драмы 05.05.2023, 17:490 Посещаемость спектаклей в Псковском театре драмы составила 92 % 05.05.2023, 17:410 Уличный спектакль «Музеум» покажут на Днях пушкинской поэзии в Михайловском
04.05.2023, 17:480 Заявки на конкурс исполнителей стихов Пушкина принимают в Псковской области 04.05.2023, 12:451 Всероссийский хоровой фестиваль пройдет в Пскове 03.05.2023, 11:160 Известный артист Евгений Гришковец выступит в Пскове с новой программой 03.05.2023, 10:550 Солисты ансамбля «Псков» о концерте «Наши песни Победы»
30.04.2023, 17:010 Концерт «Галерея-Джаз» состоится 20 мая в Пскове 29.04.2023, 16:240 «Лавандовая ночь» состоится в Пскове 30 июня 29.04.2023, 10:150 ПЛН-ТВ: Показ мультимедийного спектакля «Княгиня Ольга» в Пскове 28.04.2023, 23:110 В Пскове стартовали показы мультимедийного спектакля про княгиню Ольгу. ФОТО
28.04.2023, 16:440 «Подстрочник»: Худрук псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев и актриса Наталья Петрова о «Золотых масках» «Морфия». ВИДЕО 28.04.2023, 15:480 Псковские артисты сыграют в спектакле на русском и татарском языках 28.04.2023, 15:141 Руководство культуры региона не поздравило нас с «Золотыми масками» – Дмитрий Месхиев 28.04.2023, 14:197 Не вижу ничего дурного в голых мужиках на сцене – Дмитрий Месхиев
28.04.2023, 13:590 Летняя стационарная театральная сцена появится в Пскове 28.04.2023, 13:460 Обладательница «Золотой маски»: Зависти в псковском театре не будет 28.04.2023, 13:300 XXX Пушкинский театральный фестиваль может не состояться – Дмитрий Месхиев 28.04.2023, 13:221 Дмитрий Месхиев объяснил, почему в псковском театре драмы плохая акустика
28.04.2023, 13:151 Минкульт выделил средства на ремонт фасада псковского театра драмы 28.04.2023, 13:130 Петербургские театры просятся на гастроли в Псков – Дмитрий Месхиев 28.04.2023, 13:080 «Золотая маска» повышает престиж культуры региона – Дмитрий Месхиев 28.04.2023, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» о «Золотых масках» «Морфия»
28.04.2023, 12:440 Ансамбль «Псков» приглашает на свой концерт в Острове в рамках «Культурных выходных» 28.04.2023, 10:230 Показы мультимедийного спектакля про княгиню Ольгу стартуют в Псковском кремле 27.04.2023, 20:301 Губернаторский симфонический оркестр Псковской области выступит в Острове 25.04.2023, 14:292 Финансирование строительства Псковского театра кукол находится под угрозой
25.04.2023, 14:040 Выставка работ в разных техниках «Деревянные берега» открылась в Пскове 25.04.2023, 13:220 Получившая «Золотую маску» псковская артистка поблагодарила зрителей за поддержку 24.04.2023, 17:410 Оркестр русских народных инструментов «Онего» выступит в Пскове 22.04.2023, 21:151 Спектакль «Морфий» псковского драмтеатра стал лауреатом премии «Золотая маска – 2023»
21.04.2023, 20:200 Псковские номинанты отправились на церемонию вручения «Золотой маски» 21.04.2023, 17:590 Мастер-класс баяниста Андрея Шелыганова пройдет в Пскове 21.04.2023, 12:470 Купить билет на концерт ансамбля «Россия» в Пскове можно со скидкой 20% 20.04.2023, 19:411 Весь этот ад. Китайская сага в духе Сартра по-русски
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru