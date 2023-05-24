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Программу гастрономического фестиваля «Моя еда» представили псковичам

Программу гастрономического фестиваля «Моя еда», который состоится в парке Строителей в Пскове 27 мая, представили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

С 12:00 до 18:00 на основной сцене пройдут кулинарные мастер-классы от известных псковских шеф-поваров. «Готовим хумус, чебурек, хинкал, форшмак, холодник, долму, кыстыбай, колдуны с мясом, сыр», – отметили организаторы.

На музыкальной сцене с 12:30 до 13:00 выступит казачий ансамбль «Златница» (песни, танцы, упражнение с клинковым оружием), с 14:00 до 15:30 пройдёт музыкально-хореографический конкурс «Мир тебе, мир дому твоему» (театр хореографических миниатюр «Молчаливые», театр танца «Русские узоры», танцевальный коллектив «Псковские кружева», ансамбль «Ивушки», ансамбль «Лада», «Аллегория», Тигран Багдасарян, Екатерина Стенова, ансамбль «Солнышко»), а с 15:30 до 17:00 – игровая программа для детей «Игры нашего двора» (путаница, ручейки, салки, игры со скакалкой, футбол вениками).

Кроме того с 12:00 до 18:00 на территории фестиваля пройдёт ярмарка продуктов питания и непродовольственных товаров, будет организован фудкорт.

Проект реализуется за счет средств регионального конкурса субсидий СО НКО.