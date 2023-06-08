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Детская зона будет работать на эногастрономической ярмарке «Виноград» в Пскове

Ярмарка «Виноград» - это семейное событие, поэтому на ее территории будут организованы площадки для ребят всех возрастов: открытый кинозал с мультфильмами, место для игр и головоломок, шатер с кукольными спектаклями и научными мастер-классами, будут также интерактивные арт-объекты, VR-шатёр и урок от кинолога. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

Каждый день в детской зоне запланированы кукольные спектакли «Любимого театра»: «Сказка о рыбаке и рыбке», «Колобок», «Доверчивый ежик», «Хитрая сказка», «Веселая репка».

Самые маленькие гости будут изучать геометрические фигуры и собирать предметы из бумаги, играть на свежем воздухе. Для ребят постарше пройдут научные мастер-классы от проекта «Эмпирика», способные влюбить в химию и физику любого.

В списке развлечений для детей также деревянные игры и головоломки «Вуд Парк» — ещё больше, чем год назад. Готовится принять гостей и VR-шатёр, открывающий портал в виртуальную реальность. Пройдут мастер-классы сертифицированного кинолога Елены Балыковой, на которых дети узнают, как правильно общаться с собаками.

Для родителей организован безалкогольный лаунж.

Площадки будут работать на протяжении всех дней ярмарки. Программа будет представлена на сайте ярмарки, возможны изменения в расписании. Вход бесплатный.

Познавательная эногастрономическая ярмарка «Виноград» пройдет в Финском парке Пскова с 17 по 25 июня.

Событие направлено на популяризацию в России винной культуры, отечественного продукта, осознанного потребления, на развитие науки, отраслей, связанных с виноградарством и виноделием.

Ярмарка проходит при поддержке национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», правительства Псковской области, НИЦ «Курчатовский институт». Организаторы события - Театрально-концертная дирекция Псковской области, Национальное агентство маркетинга российского вина, комитет по культуре Псковской области, администрация города Пскова и комитет по туризму Псковской области.

Употребление алкоголя вредит вашему здоровью. На фестивале будут представлены в том числе и безалкогольные напитки.