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Сцена / Фестивали

Что ждет псковичей и гостей города на ярмарке «Виноград» в этом году?

16.06.2023 17:55|ПсковКомментариев: 0

Эногастрономическая ярмарка «Виноград» пройдёт в Пскове с 17 по 25 июня. Что ждет псковичей и гостей города на ярмарке в этом году? Какие будут отличия в сравнении с предыдущим годом? Об этом PR-директор ярмарки Юлия Макарова рассказала в программе «Беседка» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

—  Мы поговорим о том, что ждет псковичей и гостей города на ярмарке «Виноград» в этом году. Я напомню, что ярмарка впервые прошла в Пскове в прошлом году и очень запомнилась всем, кто ее посетил. В этом году с 17 по 25 июня организаторы вновь порадуют нас этим событием. Юлия, расскажите, чем именно организаторы в этом году будут удивлять псковичей?

—  Будем радовать, будем удивлять. У нас такая интересная программа, что я даже не знаю, с чего начать. Конечно же, в центре этого события у нас находится вино, и можно будет приходить и пробовать вина, которые обычно в простом супермаркете не всегда можно найти, потому что у нас будут не только представители крупных предприятий. Мы везем с собой такие вина, таких виноделов, и такие винодельни, которые сложно найти даже на российском юге. Дело в том, что они очень маленькие. Это будет представитель, например, Самарской области, небольшая виноделия. Вы знали вообще, что у нас и в Самаре тоже делают вино? А они делают, еще и привезут, и можно будет продегустировать этот напиток. Кроме того, у нас будут представители небольших хозяйств из Краснодарского края, из Крыма, конечно. Также будут представители - и крупные и мелкие - из Дагестана и, конечно же, из Ростовской области, где прекрасный, очень интересный терруар, как говорят специалисты.

Но кроме вина, у нас будет еще и много познавательных мастер-классов. Мы будем вино не только пробовать, не только дегустировать, но мы будем узнавать, как его производят. Мы будем погружаться в винную культуру, а именно: к нам приедет очень большое количество специалистов. Это и профессиональные дегустаторы, и профессиональные сомелье, а также винные блогеры. Все они будут рассказывать о том, как производят вино, как оно получается, как правильно выбрать саженцы, где их взять, как правильно выбрать место для высадки лозы, как правильно читать винную этикетку, как выбрать вино, как сочетать вино и еду. То есть у нас невероятно обширная программа, а еще лично я буду проводить винную зарядку и винную медитацию. Начиная с понедельника, мы будем в 14.00 в будние дни и в 12.00 в выходные дни каждый день нашей познавательной ярмарки открывать винной зарядкой и винной медитацией.

Ну и, кроме того, у нас будет четыре зоны: это Кавказ, Кубань, Дон и Крым. И на каждой из зон будет своя программа. Туда можно будет прийти и поучаствовать в различных мероприятиях, узнать, конечно же, как тот или иной благородный напиток был произведен. И, конечно же, для самых маленьких гостей мы тоже подготовили отдельную программу, потому что у нас выставка, еще раз, не только про вино, у нас очень много всего, кроме вина. Это гастрономия, это познавательные истории, это семейный праздник. Вот это очень важно.

Я бы хотела отметить, что мы про семью, мы про культуру, поэтому приходите к нам, пожалуйста, всей семьей, со своими родными, близкими, со своими друзьями, со своими детишками. У нас обязательно будет чем заняться. Например, для детей у нас будет VR-студия, у нас будет шатер c кукольными спектаклями, у нас будут там невероятные головоломки и научные различные мастер-классы. Поэтому будет чем заняться совершенно всем.

—  А что будет самой главной фишкой ярмарки в этом году?

—  Вы знаете, наверное, совсем самое главное... Я вам секрет не раскрою, это пока секрет. Но в целом, понимаете, мы с вами отправимся в путешествие. Мы, находясь в Пскове, отправимся в настоящий винный тур по всем винным регионам России. И наша задача удивить всех гостей нашей ярмарки тем богатством, которое представляет собой винная культура России. На самом деле мы не так много знаем о ней, а она невероятно велика и обширна. У нас есть связь с античной культурой, у нас есть связь со скифами, и вот об этом обо всем мы будем вам рассказывать. Также мы ждем еще очень интересных гостей, ждем от них подтверждения. Поэтому пока не раскрываю секрета.

—  Будут ли какие-то самые главные, может быть, отличия от прошлогодней ярмарки, зоны, может быть, какие-то еще?

—  Вы знаете, будет больше всего, будет больше именно винных специалистов, которые приедут. Я говорила, что у нас будет целый блогерский тур. Это люди, которые очень давно погружены в винную культуру, и они будут на пальцах объяснять, как, что и почему. То есть это совершенно прикладные истории, поэтому очень рекомендую обратить внимание именно на мастер-классы, которые будут проходить 17, 18 и 19 июня, потому что это прямо, знаете, такая квинтэссенция. И рекомендую просто познакомиться с этими людьми, потом подписаться на их каналы, потому что это прямо здорово. Они так заряжают. Я уверена, что вы уйдете после этих мероприятий совершенно влюбленные в винную культуру.

—  Я так понимаю, что на некоторые мероприятия нужна будет предварительная запись.

—  Да, все верно, поскольку у нас в главном шатре ограниченное количество мест, я рекомендую где-нибудь за день «до» заходить на сайт. Также у нас есть группа во «ВКонтакте», канал в Telegram, но нужно будет заходить на официальный сайт, там будет готова вся программа и записываться, соответственно. Там где-то есть ограничения по 40 человек. Поэтому мы должны тоже подготовить все. Пока в программе мы делаем финальные штрихи, в ближайшее время она будет уже опубликована. За сутки «до» заходите, пожалуйста, изучайте программу и обязательно записывайтесь. Даже если не записались, приходите, можно постоять рядом, послушать. Это тоже интересно.

Беседовала Анастасия Сливинская

Теги: #Беседка #фестиваль #виноград
Источник: Псковская Лента Новостей
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