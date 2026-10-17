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О сокровенном через песню: Псковский автор Татьяна Замураева отметила свое 65-летие на сцене

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Сольный концерт псковского автора песен и исполнительницы Татьяны Замураевой «По дороге с песней» прошел в актовом зале библиотеки имени Валентина Курбатова сегодня, 17 октября. Около сотни слушателей собрались, чтобы поздравить артистку с 65-летием и вместе с ней пройти по страницам жизни, ожившим в стихах и песнях, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На концерте сложилась душевная атмосфера, благодаря которой Татьяна Замураева поделилась со слушателями историями своих жизненных испытаний и чувствами, «которым порой тесно в обычных словах, но которые находят выход через творчество».

Как рассказала Татьяна Замураева, золотая пора для нее — время особенное: осенью она родилась, ей же и посвятила немало стихов и песен.

Не обошлось без осенних мотивов и на юбилейном вечере. Для слушателей прозвучала одна из самых «дорогих сердцу автора» композиций «Женщина-осень», посвящённая этому времени года. Именно её Татьяна Замураева считает своей визитной карточкой.

В этот вечер для всех присутствующих прозвучали только авторские произведения. Как призналась исполнительница, спеть о том, чего она сама не прочувствовала просто невозможно.

«Я хочу поделиться с людьми своими эмоциями. И когда вижу, как реагирует зал, понимаю, что моё творчество им созвучно. Они переживают и чувствуют точно так же», — рассказала Татьяна Замураева.

За лёгкостью, с которой звучат песни, скрывается большая работа, добавила исполнительница: «Иногда строки рождаются всего за час, а иногда на создание одного произведения уходят года.Самое трудное — не подобрать слова или мелодию, а суметь передать слушателю именно то чувство, с которым песня была написана».

В этот вечер прозвучало около двадцати стихотворений и песен. Как отметила Татьяна Замураева, юбилей стал поводом для нее встретиться со слушателями и возможностью оглянуться назад, вспомнить пройденное и подумать о том, что ещё впереди. 

 
«Эверест я не покоряла, на полюсах не бывала, с парашютом не прыгала. Зато у меня есть важнейшее достижение — настоящие друзья», — заключила Татьяна Замураева.

 

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