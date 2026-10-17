Фильм «Обыкновенное чудо» можно будет посмотреть в псковской библиотеке 24 октября

Показ фильма «Обыкновенное чудо» в рамках проекта «КИНО в Октябре» состоится в библиотеке имени Ивана Василева 24 октября в 15:00, сообщили представители учреждения в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

Афиша: библиотека имени Ивана Василева / «ВКонтакте»

21 октября исполняется 130 лет со дня рождения главного советского драматурга-сказочника и создателя уникального жанра «взрослой» философской сказки — Евгения Шварца.

«Обыкновенное чудо» — экранизация одноимённой пьесы Евгения Шварца. Пришло время – волшебник женился, остепенился, занялся хозяйством. Но однажды, встретив в лесу медведя, все-таки не вытерпел: взял и превратил его в прекрасного юношу, поставив условие, что тот снова станет медведем, если его поцелует принцесса.

«Сегодня я буду кутить. Весело, добродушно, со всякими безобидными выходками. Приготовьте посуду, тарелки: я буду всё это бить. Уберите хлеб из овина: я подожгу овин», — процитировали отрывки из фильма в библиотеке.

Количество мест ограничено, записаться на показ можно по телефону +7 (8112) 33-11-23, или на сайте библиотеки.

При наличии записи, но за неимением возможности посетить показ, необходимо заранее снять бронь по телефону: +7 (8112) 33-11-23.

Показ реализуется в рамках сотрудничества с Киноконцерном «Мосфильм».