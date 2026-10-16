Рассветный туман над «Михайловским» увидела вся страна

Утренний туман, который окутал сегодня пушкинское Михайловское, увидела вся страна.

Фото здесь и далее Музей-заповедник «Михайловское»

Как рассказали в Михайловском, ещё до рассвета, к шести часам, в центральную усадьбу Пушкинского заповедника приехала съёмочная группа Первого канала, работающая над информационно-развлекательной программой «Доброе утро». В итоге, в эфир программа вышла прямо из пушкинских мест и получилась невероятно красивой.

Корреспондент канала Варвара Фёдорова напомнила зрителям строки из четвёртой, написанном именно здесь, в «Михайловском» главы «Евгения Онегина»: «Ложился на поля туман…» и, указав ещё и на михайловскую Мельницу крылату, подытожила: «…здесь каждое место где-то, в какой-то строке, в каком-то произведении запечатлено». Журналист предложила всем, не мешкая, отправиться в путешествие по местам, которые читатель встречает в романе. При этом прямую трансляцию из Святогорья телевизионщики дополнили материалом, отснятым заранее.

Россиянам показали Тригорское: господский дом, который часто так и называют — Дом Лариных, «Скамью Онегина» под причудливо изогнутой ветвью дуба.

«В представлении тригорских барышень действительно здесь, вот в этой части парка, находилась та самая скамеечка, на которую, задыхаясь, падает Татьяна, когда приезжает Онегин, — напомнил научный сотрудник музея-усадьбы «Тригорское» Константин Бурченков. — Да и барышни тоже, бывало, сидели на этой скамеечке в ожидании Александра Сергеевича…»

Телезрители вместе с Варварой Фёдоровой побывали и в деревне Бугрово, где Пушкин мог наблюдать за сценами из деревенского быта, и на сказочном Лукоморье — в эдакой мифопоэтической стране, в которой оживают герои поэта, и в Святогорском монастыре, где «убиенный болярин Александр» был похоронен.

Не раскрывая деталей, в «Михайловском» уточнили, что анонсированный Варварой Фёдоровой завтрашний эфир будет также полон красивых видов, но зрителей ожидают и некоторые сюрпризы. Михайловский фрагмент передачи «Доброе утро» с участием научных сотрудников Пушкинского заповедника Константина Бурченкова и Станислава Лебедева, а также хранителя «Пушкинской

деревни» Вячеслава Козмина уже доступен на официальном сайте Первого канала.