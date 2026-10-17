«Концерт для осени, флейты и фортепиано» пройдет в псковской библиотеке 31 октября

«Концерт для осени, флейты и фортепиано» состоится в концертном зале библиотеке имени Вениамина Каверина в Пскове 31 октября в 16:00, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.

Афиша предоставлена организаторами мероприятия

В программе «Концерт для осени, флейты и фортепиано» прозвучат шедевры флейтовой музыки, в числе которых Партита для флейты соло Баха, Моцартовское Анданте до мажор, Фантазия Таффанеля и так далее.

«Флейту часто называют «инструментом ангелов» за ее легкий, воздушный и парящий голос. В руках виртуоза она обретает несколько тембров и демонстрирует весь свой диапазон: от томительной барочной нежности до роскоши классических пассажей», — добавили организаторы.

Солисткой концерта выступит обладательница гранта президента Российской Федерации на весь период обучения в рамках высшего образования, стипендиатка международного фонда культурных инициатив маэстро Юрия Темирканова, с 2018 года — солистка Санкт-Петербургского Дома Музыки флейтистка Анна Щулькина.

Девушка также сотрудничает с фондами «Gartow Stiftung» и Владимира Спивакова, а с 2023 года является концертмейстером группы флейт симфонического оркестра Фабио Мастранджело «Северная симфония». На данный момент Анна Щулькина также является артисткой группы флейты Губернаторского симфонического оркестра Санкт-Петербурга под руководством Антона Лубченко.

Ее партнером в этот вечер станет лауреат международных конкурсов, пианистка Наталья Матренина.

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