«Концерт для осени, флейты и фортепиано» пройдет в псковской библиотеке 31 октября

«Концерт для осени, флейты и фортепиано» состоится в концертном зале библиотеке имени Вениамина Каверина в Пскове 31 октября в 16:00, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.
Афиша предоставлена организаторами мероприятия
В программе «Концерт для осени, флейты и фортепиано» прозвучат шедевры флейтовой музыки, в числе которых Партита для флейты соло Баха, Моцартовское Анданте до мажор, Фантазия Таффанеля и так далее.
Солисткой концерта выступит обладательница гранта президента Российской Федерации на весь период обучения в рамках высшего образования, стипендиатка международного фонда культурных инициатив маэстро Юрия Темирканова, с 2018 года — солистка Санкт-Петербургского Дома Музыки флейтистка Анна Щулькина.
Девушка также сотрудничает с фондами «Gartow Stiftung» и Владимира Спивакова, а с 2023 года является концертмейстером группы флейт симфонического оркестра Фабио Мастранджело «Северная симфония». На данный момент Анна Щулькина также является артисткой группы флейты Губернаторского симфонического оркестра Санкт-Петербурга под руководством Антона Лубченко.
Ее партнером в этот вечер станет лауреат международных конкурсов, пианистка Наталья Матренина.
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