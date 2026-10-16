Балетный гала‑концерт к 145‑летию Анны Павловой пройдет в Пскове

Балетный гала-концерт «Приготовьте мой костюм Лебедя» к 145-летию Анны Павловой пройдет в большом концертном зале Псковской областной филармонии 19 октября в 19:00. Как сообщили в пресс-службе правительства Псковской области, проект посвящен наследию великой русской балерины и объединит выступления ведущих артистов российских балетных театров, творческую встречу и лекцию о жизни и творчестве Анны Павловой.

Афиша: правительство Псковской области

В этот же день в 18:00 зрителей ждет творческая встреча с руководителем проекта Сергеем Величкиным и ведущими солистами академических театров из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Зрители смогут пообщаться с артистами вживую в формате «вопрос-ответ».

Вход по пригласительным билетам, которые можно получить в кассе БКЗ филармонии.

Анна Павлова — одна из самых известных русских балерин XX века, артистка, которая сделала русское балетное искусство достоянием мировой культуры. Ее знаменитый образ Умирающего лебедя стал одним из символов классического балета, а многочисленные гастроли Павловой позволили зрителям в разных странах познакомиться с русской балетной традицией.

Именно эту миссию — сделать высокое хореографическое искусство доступным широкой аудитории — продолжает проект «Приготовьте мой костюм Лебедя». Программа гала-концерта представит шедевры балета XIX и XX веков, связанные с творческим наследием Анны Павловой, и позволит увидеть художественное разнообразие эпохи, в которой раскрывался ее талант.

Одним из центральных произведений вечера станет «Умирающий лебедь» Михаила Фокина — хореографическая миниатюра, в которой Анна Павлова соединила музыку и движение в единый поэтический образ, наполненный трепетом, прозрачностью и выразительностью. Ее Лебедь стал откровением своего времени, сценическим воплощением хрупкости красоты и силы духа. Этот образ продолжает оставаться одним из самых узнаваемых символов русского балета.

Особое место в программе займут авторские хореографические миниатюры Анны Павловой, такие как «Стрекоза», «Калифорнийский мак» и «Рондино». В этих произведениях балерина обращалась к мимолетным состояниям природы, передавая средствами танца легкость движения, трепет крыльев и увядание цветка. Эти номера позволяют увидеть Анну Павлову не только как выдающуюся исполнительницу, но и как хореографа, создававшего собственный художественный мир.

Специально к юбилею Анны Павловой хореограф Антон Пимонов готовит премьеру одноактного балета «Эскизы пером» на музыку Антона Светличного.

Как отметили в правительстве региона, масштаб гала-концерта подчеркнет участие ведущих солистов академических театров России. В этот вечер на сцену Большого концертного зала Псковской областной филармонии выйдут премьер Мариинского театра Александр Сергеев, прима-балерина Оксана Скорик, ведущий солист Большого театра Марк Чино, заслуженная артистка России, солистка балета Мариинского театра Татьяна Ткаченко, а также ведущие солисты и солисты балета театра «Урал Опера Балет» Мария Михеева, Глеб Сагеев, Алексей Селиверстов и Мики Нисигути.

Программа, объединяющая классические произведения и хореографические поиски начала XX века, позволит зрителям увидеть многогранность искусства Анны Павловой и почувствовать художественную атмосферу ее эпохи.

Организатор проекта — автономная некоммерческая организация предоставления услуг в сферах искусства и культуры «Проискусство». С 2021 года организация реализует проекты в сфере классического искусства, включая образовательные программы для музыкантов и хореографические постановки с участием известных артистов и ведущих преподавателей. Проект направлен на повышение доступности классического балетного искусства для жителей Псковской области и приобщение зрителей к традиционным российским духовно-нравственным ценностям.

Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».