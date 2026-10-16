«Насколько благодатна Псковская Земля»: выставка «Дом и лес» открылась в центре Пскова

Выставка «Дом и лес» открылась в Псковском областном центре народного творчества сегодня, 16 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Софья Зиновьева / ПЛН

На открытии выставки с приветственными словами выступили ремесленники, входящие в Содружество Изборских мастеров, директор Псковского областного центра народного творчества Наталья Белова и главный специалист центра Эллина Андреева.

«Наш прекрасный псковский лес всегда нас встречает, всегда нас любит, потому что мы живет на этой благодатной земле, любим это место, и вот наши мастера уже экспонировались в прошлом году. В этом году они совершенно по-другому оформили наши залы. Я очень рада, что у нас налажено такое сотрудничество. Мы рады каждым мастерам Псковской области, потому что они действительно вкладывают свою душу в свои изделия, и это все идет на благо наших туристов и жителей, чтобы все видели, насколько благодатна Псковская земля, насколько она красива и удивительна», — высказалась директор Псковского областного центра народного творчества Наталья Белова.

«Дорогие друзья, мы очень рады приветствовать вас на открытии выставки Содружества Изборских мастеров. Это талантливые люди, которые съехались со всех концов России, собрались на нашей Псковской земле и живут хуторах вокруг Изборска. Они создают своими руками такие шедевры, которые в наше время являются и традицией, и современными произведениями искусства. Сегодняшний день в нашем Псковском областном центре — это что-то невероятное, фантастическое, похожее на сказку. Когда смотришь на эти предметы, на этих талантливых людей, появляется мысль, что всё не зря в этой жизни», — рассказала главный специалист Псковского областного центра народного творчества Эллина Андреева. «Дорогие друзья, мы очень рады приветствовать вас на открытии выставки Содружества Изборских мастеров. Это талантливые люди, которые съехались со всех концов России, собрались на нашей Псковской земле и живут хуторах вокруг Изборска. Они создают своими руками такие шедевры, которые в наше время являются и традицией, и современными произведениями искусства. Сегодняшний день в нашем Псковском областном центре — это что-то невероятное, фантастическое, похожее на сказку. Когда смотришь на эти предметы, на этих талантливых людей, появляется мысль, что всё не зря в этой жизни», — рассказала главный специалист Псковского областного центра народного творчества Эллина Андреева.

Выставка посвящена творческому пути и ремеслу Содружества Изборских мастеров, которые живут на хуторах вокруг Старого Изборска. Сообщество объединило в себе мастеров с разных уголков России: Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова. Также в содружество вошли ремесленники с Псковских земель и Урала.

Об истории Содружества и создания выставки рассказала мастер Елена Макарова: «Наше объединение неформальное. Мы все когда-то в разные годы переехали в сельскую местность, всех нас привлекла Псковская область, все мы живем на хуторах, ведем какое-то хозяйство. В 2016 году мы объединились, чтобы выезжать на выставки и чтобы собирать общие подарочные наборы, но это все переросло из продаж в нечто большее. Теперь мы, например, сами проводим народные праздники в Изборске. А идею нашей выставки мы "вынашивали" больше года и готовились к ней не менее полугода».

В русском фольклоре и мифологии лес и дом представляют собой не просто декорации сказки, а две фундаментальные, противоположные ипостаси человеческого бытия. Лес относился к «иному миру», где царили первобытные силы, магия и нечисть, а дом являлся символом упорядоченного мира, где действуют законы людей, семейные традиции и божественная защита.

Также в рамках открытия выступил Фольклорный ансамбль "Коляда" с лирической песней «И не одна в поле дорожка» Гдовского района, лирической песней, приуроченной Масленице, «Как летели гуси» Печорского района и плясовой песней «А сегодня день хороший» Тверского района. Также для удобства гостей организаторы раздали листы с qr-кодом, по которому можно было найти тексты песен.

Выставка будет действовать до 15 ноября.