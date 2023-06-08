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Эногастрономический фестиваль «Виноград» продолжается в Пскове

Эногастрономический фестиваль «Виноград» продолжается в Пскове. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал в своем Telegram-канале.

«Это отличная возможность для наших фермеров и ремесленников показать самой широкой аудитории свою продукцию, а гостям – узнать новое о российских производителях из самых разных регионов», – рассказал губернатор.

Он отметил, что в частности, на фестивале представлены псковские сыры, мясные и рыбные продукты, улитки, а также товары наших мастеров и рукодельников. Как и в прошлом году, особое внимание уделено детской программе. Каждый день для детей проходят спектакли, научные мастер-классы, игры и шоу.

Вместе с Курчатовским институтом организовано и большое количество образовательных мероприятий и лекций. Многие из них подаются в форме игр и практик.

«Виноград» проходит в Финском парке, который разделён на зоны: «Дон», «Кавказ», «Кубань», «Крым».

«В каждой из них – своя аутентика, приглашенные гости и артисты. Обязательно приходите всей семьёй, интересно будет всем», – добавил Михаил Ведерников.