«Дневной дозор»: Что нужно, чтобы вдохнуть новую жизнь в российский кинематограф?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Что нужно, чтобы вдохнуть новую жизнь в российский кинематограф?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

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На минувшей неделе в Пскове прошел международный кинофестиваль «Западные ворота». Он собрал как опытных, так и начинающих актеров, режиссеров, продюсеров, именитых деятелей отечественного кинематографа в составе жюри кинофестиваля (Алексей Герман – младший, Мария Шукшина). В качестве ведущих были приглашены актер театра и кино Андрей Ургант, а также актриса и режиссер Ольга Будина, которая также представила свой фильм «Белгородские хроники: жаркое лето 23-го». На кинофестивале много говорили о необходимости развития российского кино, о том, что надо сделать наш национальный кинематограф популярным. Большая часть участников встречи настаивала и на том, что отечественное кино должно быть в большей степени патриотическим.

При этом современная кинокритика отмечает, что российский кинематограф, несмотря на значительное увеличение госфинансирования в последние годы, испытывает серьезные проблемы. И, к сожалению, они относятся не столько к материальной составляющей, как, это было, например, в 90-е годы прошлого века или в начале 2000-х, а в большей степени – к сложностям творческого характера. При этом, казалось бы, условия для творцов от мира российского кино сегодня – тепличные. Западный кинематограф в значительной степени ушел с экранов кинотеатров и уже не в состоянии на равных условиях конкурировать с российским кино, а Министерство культуры через Фонд кино финансирует огромное количество кинопроектов. При этом результаты не всегда радуют зрителя – очень многие картины являются «однодневками», без сильных сценариев, со слабой актерской игрой, создается впечатление, что импортозамещение в кино — это часто работа для галочки и выполнения госзадания.

Многие задаются вопросом о том, почему же в советское время фильмы про войну, такие как «А зори здесь тихие» или «Они сражались за Родину», трогали задушу, их смотрели десятилетиями и смотрят до сих пор. А сегодняшние фильмы не вызывают никакого «вау» эффекта и практически сразу же публикой забываются.

Почему сейчас бесконечно переснимают советские мультфильмы и фильмы? Зачем эти бесконечные ремейки и какие-то бессмысленные сериалы-однодневки? Как справиться с кризисом идей в кино? Что нужно, чтобы вдохнуть новую жизнь в российский кинематограф? Об этом и не только мы решили спросить наши экспертов в программе Дневной дозор».

Кинорежиссер, председатель жюри VII Международного кинофестиваля «Западные ворота» этого года Алексей Герман-младший, с одной стороны, видит множество положительных тенденций и событий, происходящих в современной российской киноиндустрии, однако до уровня советского кино ей пока далеко, считает он.

«Российское кино, с одной стороны, хорошее: у нас выходит много фильмов, сказок, комедий. С точки зрения развития индустрии, мы на одном из первых мест в Европе. Мы не упали под санкциями, не упали, когда ушел "Голливуд", мы сохранили объемы продажи билетов. У нас выходит три-четыре хорошие, интеллектуальные картины в год. Масса коммерческих. С одной стороны. Конечно, по сравнению с советской индустрией и советским кинопоказом, мы карлики. Потому что у нас в год покупается около 120-140 миллионов билетов при населении порядка 150 миллионов человек. В Советском Союзе при населении 270-280 миллионов покупалось иногда три-четыре миллиарда билетов. Честно сказать, наше кино, с точки зрения развития интеллектуального ресурса нации, диалога и сложного разговора, конечно, не дотягивает до советского. У нас нет фильма, как "Девять дней одного года", к примеру. Но тем не менее у нас имеется достаточно мощная индустрия, которая с годами будет трансформироваться и поднимать все более сложные, важные темы для огромного количества людей».

Кинорежиссер, художественный руководитель — директор Псковского театра драмы Дмитрий Месхиев убежден в том, что российскому кинематографу много чего не хватает для того, чтобы быть популярным и конкурентоспособным. Однако наиболее важным качеством, которое, по его мнению, отсутствует сегодня в мире российского кино, является честность.

«Российскому кинематографу не хватает многого. В первую очередь честного кино, а не сказочек. Сейчас даже фильмы про войну делаются, как в сказке, где все неправда. А как писал писатель Астафьев (Виктор - ред.), чем больше мы врем про войну прошлого, тем ближе мы приближаем войну будущего».

Известная российская актриса и кинорежиссер Ольга Будина придерживается мнения о том, что современный российский кинематограф переживает стагнацию, в первую очередь из-за размывания традиционных духовно-нравственных ценностей.

«Кинематограф, не только российский кинематограф, но и всех стран мира, сегодня находятся в стагнации. Мы не очень понимаем, в какую сторону нам двигать дальше искусство. И выражение о том, что наша культура давно находится в сточной канаве, на мой взгляд, точное, потому что из нее как бы нет выхода. И когда я говорю о стагнации, так и происходит. Мы до сих пор не можем из этой канавы выбраться. Уже который год у нас идет активная экранизация нашей классики, русских народных сказок. И что мы видим? Мы видим, как положительные образы наших героев опошляются, наделяются другими чертами характера, не присущими героям наших русских сказок. И у меня тоже возникает протест. К примеру, Илья Муромец. Или Василиса Прекрасная - она веками существовала в нашей культуре именно в первозданном виде, наделенная особыми качествами. Но потом появляются художник, который говорит: "А я вижу иначе. А пусть Василиса Прекрасная отправится в бордель", или что-то в таком духе. Происходит смешение вообще всего. И наши дети не понимают, почему эти герои наших сказок и былин дожили до сегодняшних дней? Что в них такого прекрасного, если на самом деле ничего особенного мы в них не видим? Он сегодня плохой, завтра хороший, потом может обмануть или предать, а потом обратно улыбается и как будто он снова хороший. Но так же не может быть. Ведь должны быть основы, которые нельзя рушить, они должны быть в нашей культуре. Должно быть святое место, его нельзя попирать, какие бы хотелки у тебя ни были».

Депутат Законодательного Собрания Псковской области, актер кино, снимавшийся в российских кинохитах, Алексей Севастьянов видит корни проблемы современного отечественного кинематографа не в недофинансированности киноиндустрии, а в отсутствии самокритики, самообразования и самовыражения внутри нее.

«Самокритики российскому кино не хватает. Если бы все русские артисты, кинорежиссеры и операторы смотрели не только те фильмы, в которых они снимались или создали, а все, они бы к каждой картине подходили с полной самоотдачей. Уже очень много молодых актеров, которые не знают истории советского кино, не смотрят его, но при этом мечтают быть актерами, снимаются, даже популярными становятся. При этом то, что снимается, не смотрят в масштабе. Деньги не трогайте от слова совсем. Денег стоят эффекты. А если ты не можешь передать эмоции, боль, радость, разочарование, то они и подавно ни при чем. Мы с вами сравниваем и задаемся вопросом, почему тогда кино трогало за душу, а сейчас нет? Значит, передаем плохо. Зритель каким во все времена был, таким и останется. Достаточно денег на эти проекты, но важна самокритика, самообразование, самовыражение всей киноиндустрии внутри себя».

По оценке актера Игоря Сиротина единственное, чего не хватает российскому кинематографу, так это финансов, а с талантами у него никаких проблем не возникает.

Скриншот из фильма «Первый отдел-2» (2022) / www.kino-teatr.ru

«Я считаю, что сейчас наш кинематограф набирает обороты и становится популярным. Посмотрите, сколько много молодежи и взрослых идут в кинотеатры, просматривают новые фильмы, сказки, военные картины. Я считаю, что сейчас кинематограф выйдет на довольно серьезный уровень. Не хватает, как обычно, всегда денег, а талантливых актеров и режиссеров у нас достаточно».

А вот создатель первого журналистского киноклуба в Пскове Юрий Стрекаловский считает, что у российского кинематографа нет проблем ни с кассовыми сборами, ни с количеством зрителей, ни с нехваткой финансов. По его мнению, современному российскому кино не хватает талантливых режиссеров и сценаристов, но это проблема, по его наблюдениям, скорее общемировая. Он рассказал про те тенденции в российской киноиндустрии, которые его не радуют.

Фото из соцсетей Юрия Стрекаловского

«Кинематограф вполне популярный и конкурентоспособный. События последних пяти лет это показали: плохие мультфильмы и боевики, оказывается, можно снимать и у нас. И когда перестали показывать плохие голливудские фильмы и стали показывать плохие наши, публика вряд ли заметила разницу. У нас регулярно отечественные фильмы бьют рекорды по кассовым сборам. Денег полно, мастеров полно. Они все снимают. Получается плохо у них, но что же люди-то это все употребляют? Точно также употребляли раньше. Не вижу большой проблемы сейчас. У них нет таланта. Вот они и снимают такое. Талантливых художников немного, всегда было так. Если у нас какие-то есть иллюзии по поводу советского кино, то их нужно рассеять, там на одну хорошую картину выходило сто плохих. Если есть иллюзии по поводу голливудского кино – там то же самое, полно неудач. У нас не очень большая страна по населенности и, соответственно, не очень много талантливых мастеров. Так что пройдет лет 20-30, мы об этих временах будем говорить: "Ну, вот было несколько фильмов хороших". Сейчас происходит процесс очищения творческой касты, потому что за всю эту длинную эпоху девяностых, в этом смысле ничем не отличались ни нулевые, ни десятые, кино и вообще художественная публика были просто развращены. Что произошло, когда началась специальная военная операция, когда значительная часть крыс отсюда просто убежала, а теперь лезет обратно? Надо просто подождать, а этих ни в коем случае не пускать обратно на русский рынок. Они здесь не нужны».

В этой программе наши собеседники делились мнениями о том, чего же все-таки не хватает российскому кинематографу для того, чтобы быть популярным и конкурентоспособным? Одни убеждены в том, что отечественное кино набирает обороты, как по России, так и по всему миру. Талантливых кинорежиссеров, актеров и сценаристов нам более чем хватает, а вот с деньгами, по их мнению, в российском кинематографе «туго». Однако большая часть наших комментаторов видит проблему не в нехватке финансовой поддержки российского кино, а в умении говорить со зрителем честно, передавать важные смыслы и эмоции, для того чтобы зритель сказал: «Верю!»

Александра Братчикова