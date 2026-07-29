Баба-яга предупреждает… — видеоэкскурсию по выставке «Сказочный мир Пушкина» подготовили в «Михайловском»

Видеоэкскурсию по выставке «Сказочный мир Пушкина» подготовили в Государственном музее-заповеднике «Михайловское». Как уточнили в музее, рассказ о необычном экспозиционном пространстве ведёт методист и педагог, руководитель отдела просветительной и музейно-образовательной деятельности Пушкинского заповедника Татьяна Тимошина.

Здесь и далее кадры из новой видеоэкскурсии, снятой Маргаритой Егоровой (музей-заповедник «Михайловское»)

В небольшом, продолжительностью чуть долее чем 13 минут, ролике, Татьяна Тимошина прежде всего знакомит виртуальных посетителей «Михайловского» с механическими игрушками. Золотого петушка, распевающего частушки, Бабу Ягу, которая перед тем, как захлопнуть окно, точно в метро сообщает: «Осторожно, двери закрываются», и других персонажей пушкинских сказок смастерили Татьяна и Андрей Криксины — псковские мастера декоративно-прикладного искусства, основатели мастерской «Псков резной», многократные лауреаты и призёры международных конкурсов.

Рассказывает экскурсовод и о других представленных на выставке произведениях декоративно-прикладного и изобразительного искусства из фондов музея-заповедника «Михайловское»: о батиках Ксении Стеценко, об иллюстрациях советского и российского художника-миниатюриста, известного мастера палехской школы Александра Куркина к «Сказке о царе Салтане…», о гравюрах Марии Орловой-Мочаловой и многих других — во всех смыслах сказочных — произведениях.

«Сколько радости подарили нам пушкинские сказки! — заключает Татьяна Тимошина. — Они вдохновляли и продолжают вдохновлять художников, мультипликаторов, режиссёров, актёров, народных умельцев. И, может быть, приехав к нам и погуляв по Пушкинскому Заповеднику, и вы откроете в себе новые таланты и создадите свой мир пушкинской сказки».

Новая видеоэкскурсия размещена в сообществе музея-заповедника в социальной сети «ВКонтакте», которое на сегодняшний день насчитывает более 16 тысяч подписчиков, а также на официальном сайте Пушкинского заповедника. Такие ролики, пояснили в «Михайловском», прежде всего предназначены для тех, кто хотел бы познакомиться с той или иной экспозицией, но не успевает посетить музей до завершения её работы.





