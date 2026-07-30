Пять концертов органной музыки состоятся в Пскове в августе

Пять концертов органной музыки состоятся в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви (улица Плехановский Посад, дом 64) в Пскове в августе, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятий.

Фото и афиша: настоятель Прихода Пресвятой Троицы РКЦ в Пскове, священник Сергей Альхименок

Первый концерт под названием «Бах. Высший пилотаж» пройдёт в субботу, 1 августа, в 17:00. На нём выступит российская органистка Мария Коронова, обладающая хорошей техникой и пониманием сложнейшего репертуара.

Второй органный концерт под названием «Баховские параллели» состоится в субботу, 8 августа, в 17:00. Со своей оригинальной программой выступит петербургская органистка Валерия Пименова, сочетающая в своих выступлениях фундаментальную подготовку двух ведущих музыкальных школ России и сильную международную школу, а также известная созданием авторских просветительских проектов.

Третий ансамблевый концерт под названием «Вселенная Баха и русская мозаика» состоится в воскресенье, 16 августа, в 17:00. Выступят молодые петербургские музыканты – органистка Елизавета Кузнецова и домристка Эмилия Кожева. Уникальность этого ансамбля заключается в жанровом эксперименте и гармоничном сочетании инструментов из совершенно разных музыкальных миров: русской народной домры и монументального европейского органа.

Четвёртый концерт органной музыки под названием «Орган в кино и классике» состоится в субботу, 22 августа, в 17:00. В нём примет участие российский органист Иван Мокшин с уникальной музыкальной программой.

И пятый органно-вокальный концерт под названием «Музыка королей и небес» состоится в воскресенье, 30 августа, в 17:00. В нём примут участие одна из российских органисток нового поколения Эльнора Гросс и профессиональная оперная певица Евгения Капитонова (сопрано). Их дуэт уникален виртуозным синтезом академической вокальной школы и мощи органного звучания, охватывающим огромный исторический пласт — от аутентичной музыки эпохи барокко до авангардных саундтреков из современного кинематографа.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным. Их можно получить непосредственно перед началом. Храм открывается за 45 минут до выступления. Посещение рекомендовано для всех категорий слушателей старше 10 лет. Продолжительность мероприятия от 60 до 70 минут, без антракта.





По вопросам можно обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53.