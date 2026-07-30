Театральная осень в «Михайловском» начнётся с Пушкина и Чехова

На официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» сегодня, 30 июля, опубликована гастрольная афиша санкт-петербургского театра «Пушкинская школа» под управлением народного артиста России, лауреата Госпремии РФ Владимира Рецептера. Показы в «Михайловском» в нынешнем году запланированы на период с 21 сентября по 2 октября, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

Сцена из премьерного спектакля «Три сестры» по пьесе А.П. Чехова. Фото из официального сообщества театра «Пушкинская школа» в социальной сети

В афишу, какой она свёрстана на сегодняшний день, вошло одиннадцать названий, в том числе — две премьеры. Так, псковичи и гости региона в последние дни гастролей-2026 смогут увидеть спектакли «Медный всадник» и «Три сестры» по пьесе А.П. Чехова. В первом из этих двух спектаклей, как часто практикуется в театре Рецептера, «уместилось» не одно произведение Пушкина: одноимённая «петербургская» поэма здесь перекликается с «Рославлевым» — неоконченным фрагментом прозы, задуманной изначально как исторический роман об Отечественной войне 1812 года. Автор идеи и режиссёр этого спектакля — Павел Сергиенко.

Что касается второй премьеры, то в музее напомнили, что постановку по Чехову Владимир Рецептер со свойственной ему осторожностью анонсировал во время гастролей своего театра в «Михайловском» ещё в 2024 году. Театралы со стажем помнят, что в этой пьесе — в спектакле Георгия Товстоногова (1964 год) мэтр сам выходил на сцену Большого драматического театра, в очередь с Сергеем Юрским играя роль Тузенбаха.

В «Михайловском» отметили, что в афише нынешнего года заявлены и давно полюбившиеся зрителям постановки: «Укрощение строптивой» по Шекспиру, гоголевский «Ревизор», «Горе от ума» по Грибоедову, пушкинские сказки и многое другое. Гостей «Михайловского» традиционно будут ждать на выставке театральных костюмов, на составленной из стихов Пушкина чтецкой программе у могилы поэта в Святогорском монастыре, на творческой встрече с Владимиром Рецептером.

С полной гастрольной афишей «Пушкинской школы» можно познакомиться на официальном сайте Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».