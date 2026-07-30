Эксперты заявили о дефиците кадров в учреждениях культуры

В России сохраняется дефицит кадров в сфере культуры. В числе профессий с низким уровнем конкуренции — гид, экскурсовод, музейный работник, техник-электрик, монтажник. Данные приводит директор hh.ru по исследованиям Мария Игнатова.
При этом, отмечают представители культурных индустрий, спрос есть на самый широкий круг специалистов. «Дефицит квалифицированных работников сегодня ощущается не только на производстве, но и в сфере культуры и искусства. Помимо классических музейных профессий — реставраторов, хранителей, кураторов, экскурсоводов — музеям не хватает
финансистов, специалистов в сфере фандрайзинга, развития коммуникаций и маркетинга, IT-специалистов, художников по свету, инженеров, мастеров по монтажу экспонатов и так далее», — сказал «Известиям» гендиректор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.