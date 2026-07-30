Эксперты заявили о дефиците кадров в учреждениях культуры

В России сохраняется дефицит кадров в сфере культуры. В числе профессий с низким уровнем конкуренции — гид, экскурсовод, музейный работник, техник-электрик, монтажник. Данные приводит директор hh.ru по исследованиям Мария Игнатова.

«Даже в профессиях, демонстрирующих достаточный индекс конкуренции в целом по стране, в удаленных регионах, малых городах и сельской местности может наблюдаться нехватка кадров. Дольше всего остаются открытыми вакансии, требующие узкой квалификации и готовности работать вне крупных городов. Например, в региональных музеях остро не хватает реставраторов, а также каменщиков, маляров, химиков для научной реставрации. Требуются и музейные работники», — отметила Мария Игнатова.

При этом, отмечают представители культурных индустрий, спрос есть на самый широкий круг специалистов. «Дефицит квалифицированных работников сегодня ощущается не только на производстве, но и в сфере культуры и искусства. Помимо классических музейных профессий — реставраторов, хранителей, кураторов, экскурсоводов — музеям не хватает

финансистов, специалистов в сфере фандрайзинга, развития коммуникаций и маркетинга, IT-специалистов, художников по свету, инженеров, мастеров по монтажу экспонатов и так далее», — сказал «Известиям» гендиректор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.