 
Культура

Эксперты заявили о дефиците кадров в учреждениях культуры

0

В России сохраняется дефицит кадров в сфере культуры. В числе профессий с низким уровнем конкуренции — гид, экскурсовод, музейный работник, техник-электрик, монтажник. Данные приводит директор hh.ru по исследованиям Мария Игнатова.

«Даже в профессиях, демонстрирующих достаточный индекс конкуренции в целом по стране, в удаленных регионах, малых городах и сельской местности может наблюдаться нехватка кадров. Дольше всего остаются открытыми вакансии, требующие узкой квалификации и готовности работать вне крупных городов. Например, в региональных музеях остро не хватает реставраторов, а также каменщиков, маляров, химиков для научной реставрации. Требуются и музейные работники», — отметила Мария Игнатова.

При этом, отмечают представители культурных индустрий, спрос есть на самый широкий круг специалистов. «Дефицит квалифицированных работников сегодня ощущается не только на производстве, но и в сфере культуры и искусства. Помимо классических музейных профессий — реставраторов, хранителей, кураторов, экскурсоводов — музеям не хватает
финансистов, специалистов в сфере фандрайзинга, развития коммуникаций и маркетинга, IT-специалистов, художников по свету, инженеров, мастеров по монтажу экспонатов и так далее», — сказал «Известиям» гендиректор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026