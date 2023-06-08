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Южнокорейские кинокартины покажут в Пскове

Южнокорейские кинокартины покажут в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

«Корейское кино – явление особое, главным образом это видно на фоне его последних громких достижений. Фильмы Южной Кореи оригинальны как с точки зрения изображения, так и содержания», – рассказали в дирекции.

В этом году зрители увидят несколько южнокорейских кинокартин, которые отражают особенности страны и ее фильмов. В специальной программе «Кинохиты Южной Кореи»: