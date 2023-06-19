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Организаторы внесли изменения в расписание ярмарки «Виноград» в Пскове

В расписание эногастрономической ярмарки «Виноград» в Пскове на 24 июня внесли изменения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

Так, концерт псковской кавер-группы Drum&Jazz и Лизы Матрёшки пройдёт на площадке «Крым» в 16:00.

Концерт джазового коллектива из Санкт-Петербурга Stankov Jazz Band состоится на площадке «Крым» в 18:00.

Псковская кавер-группа «Красивая» завершит концертную программу «Винограда» в воскресенье.

Сегодня эногастрономическая ярмарка «Виноград» работает до 19:00. «Здесь вы сможете насладиться вкусом лучших сортов российских вин, познакомиться с традициями виноделия и приобрести уникальные подарки для себя и своих близких», - отметили в ТКД.

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