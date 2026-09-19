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Псковский Русский народный хор выступит на фестивале «Архондарик» в Печорах

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Заслуженный коллектив народного творчества России - Псковский Русский народный хор, выступит на фестивале монастырской кухни «Архондарик» в Печорах. Об этом сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области. 

Через два года коллективу исполнится 70 лет - он по праву считается одним из старейших в Псковской области. В его звучании - целая эпоха: большую часть репертуара составляют обработки и авторские песни Николая Мишукова, долгие годы руководившего хором.

«Коллектив уникален по составу: это и вокальная, и инструментальная, и хореографическая группы. Именно так хор показывает народную культуру Псковской земли во всей её полноте - через песню, музыку и танец», - отметили организаторы. 

Сейчас коллективом руководит Ирина Фёдорова - лауреат премии «Душа земли Псковской», заслуженный работник культуры.

Фестиваль монастырской кухни «Архондарик» пройдёт 2 октября. Начало в 15:30.

Мероприятие проходит при поддержке Псковской епархии Русской Православной Церкви, правительства Псковской области, администрации города Печоры.

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