Второй фестиваль корейской культуры K-fest открылся в Пскове

Второй фестиваль корейской культуры K-fest стартовал в Пскове сегодня, 21 сентября. Торжественное открытие прошло в областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Курбатова в фойе первого этажа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Областная библиотека стала одной из площадок фестиваля, который продлится до 26 сентября. В течение недели жители и гости города смогут познакомиться с традиционной и современной культурой Кореи.

На открытии почетными гостями выступили руководитель Псковского корейского культурного центра «КОРЁ» Инна Югай и заместитель руководителя Вячеслав Пая. Инна Югай рассказала, что фестиваль объединяет корейцев Псковской области и их семьи, а его программа позволяет познакомиться с культурой через язык, традиции, кухню и музыку.

«Нам хочется не просто рассказывать о нашей культуре, а давать возможность прикоснуться к ней лично. Именно поэтому K-fest в этом году — это целая неделя корейской культуры», — отметила Инна Югай.

Она также раскрыла детали программы фестиваля. 22 сентября участники приготовят корейские пельмени, вечером пройдет кинопоказ в креативном пространстве «Лофт». 23 сентября состоится встреча, посвященная международному этикету и официальным бизнес-встречам, а 24 сентября в библиотеке откроется выставка собрания корейских книг центра «КОРЁ». 25 сентября гостей пригласят в корейский культурный центр, где пройдет знакомство с корейской философией чаепития.

Завершится фестиваль 26 сентября большим фестивальным днем. В программе — K-market, K-food, K-beauty, корейские игры, тхэквондо, песни и танцы, традиционный ритуал поклонения предкам, благотворительная зона и фестивальный квест.

С приветственным словом также выступила вице-консул Республики Корея в Санкт-Петербурге госпожа Пён Чен Ын. Она отметила, что нынешний фестиваль стал продолжением работы, начатой после создания в Пскове корейской национальной культурной автономии и культурного центра.

«Мне особенно приятно видеть, что проделанная за это время работа принесла свои плоды и получила продолжение в открытии уже второго фестиваля K-fest», — сказала Пён Чен Ын.

Она подчеркнула, что в этом году фестиваль проходит на разных площадках Пскова в течение целой недели и знакомит жителей города с корейским языком, традициями и историей. Отдельно вице-консул отметила Чусок — один из традиционных корейских праздников, который отмечается 25 сентября. По ее словам, этот праздник связан с благодарностью за урожай, семейным общением и стремлением делиться с близкими дарами урожая.

Одной из площадок фестиваля стала фотовыставка «Корея в сердце Петербурга». Экспозиция знакомит посетителей с корейской культурой и ее присутствием в жизни Северной столицы.

Также в рамках открытия для гостей провели традиционные корейские игры. Участники смогли не только узнать об особенностях корейской культуры, но и познакомиться с национальными развлечениями.

В прошлом году Неделя корейской культуры K-fest также проходила на площадке областной библиотеки имени Курбатова. Тогда программа включала интерактивную лекцию-погружение в корейскую культуру, язык и каллиграфию, а также другие тематические мероприятия.