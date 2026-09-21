Премьера сериала о борьбе с терроризмом состоится на Wink 24 сентября

Премьера 16-серийного художественного фильма «Спецы» о деятельности подразделений ЦСН ФСБ Росси состоится 24 сентября на интернет-платформе Wink.

С 24 сентября по 15 октября новые эпизоды художественного фильма будут выходить по одной серии еженедельно, а 19 и 26 октября будет опубликовано сразу по четыре серии (5-8 и 9-19 эпизоды).

Создатели сериала представили на экране все подробности самых громких операций по борьбе с терроризмом, которые сотрудники Центра специального назначения ФСБ России проводили на Северном Кавказе в 2000-х годах, а также в Крыму, Донбассе и других регионах страны.

Сериал снят с помощью телеканала «РЕН ТВ». Исполнитель проекта – кинокомпания ООО «Триикс медиа».

На телеканале «РЕН ТВ» первый восемь серий будут транслироваться 18 октября, следующие восемь серий – 25 октября.