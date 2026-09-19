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Конференция «История, архивы и общество» пройдёт в Пскове с 10 по 12 ноября

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Историков, архивистов, сотрудников музеев, педагогов и исследователей приглашают принять участие в Международной научно-практической конференции «История, архивы и общество», которая пройдёт в Пскове с 10 по 12 ноября. Об этом сообщили в Государственном архиве Псковской области.

Приоритетные темы работы конференции:

  • Культурное наследие и традиции народов России и Псковской области;
  • История Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. по архивным и материальным источникам и сохранение исторической памяти о ее событиях;
  • Псковская губерния и Псковская область. История и современность.

Выбор тем вобрал в себя объявленный в 2026 году Год единства народов России, 85-летие со дня начала Великой Отечественной войны, 250-летие образования Псковской губернии и губернского архива.

Организаторами конференции выступают: Государственный архив Псковской области, Псковский государственный университет и отделение Российского исторического общества в Псковской области.

Заявки на участие в мероприятии принимаются до 20 октября по электронной почте gapo@pskov.ru

Конференция пройдет в смешанном виде – очно и дистанционно. Работа конференции будет проходить на площадках Псковского государственного университета и Государственного архива Псковской области. По результатам работы конференции планируется издание сборника материалов.

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