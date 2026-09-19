 
Культура

Авторская экскурсия по выставке «Каменный сказ. Этюды о Пскове» пройдёт 23 сентября

0

До закрытия выставки «Каменный сказ. Этюды о Пскове» псковского художника Петериса Скайсткалнса остаётся чуть больше недели. В связи с этим, 23 сентября в 18:00 пройдёт экскурсия по выставке, которую проведет сам художник и расскажет о чем он думал, когда писал картины, легенды и предания Пскова. Об этом сообщили в Псковской областной библиотеке имени Курбатова.

На выставке представлены картины с 1983 года по настоящее время, в которых город раскрывается через выразительные, характерные для творчества Петериса, образы: спящий великан и мужественные средневековые рыцари, волшебные птицы и звери, заколдованная княжна и мудрый старец.

Вход на экскурсию свободный, сбор группы в фойе 1-го этажа.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026