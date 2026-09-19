Авторская экскурсия по выставке «Каменный сказ. Этюды о Пскове» пройдёт 23 сентября

До закрытия выставки «Каменный сказ. Этюды о Пскове» псковского художника Петериса Скайсткалнса остаётся чуть больше недели. В связи с этим, 23 сентября в 18:00 пройдёт экскурсия по выставке, которую проведет сам художник и расскажет о чем он думал, когда писал картины, легенды и предания Пскова. Об этом сообщили в Псковской областной библиотеке имени Курбатова.

На выставке представлены картины с 1983 года по настоящее время, в которых город раскрывается через выразительные, характерные для творчества Петериса, образы: спящий великан и мужественные средневековые рыцари, волшебные птицы и звери, заколдованная княжна и мудрый старец.

Вход на экскурсию свободный, сбор группы в фойе 1-го этажа.