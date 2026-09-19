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Фестиваль Корейской культуры пройдёт в Пскове с 21 по 26 сентября

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Фестиваль Корейской культуры «K-fest» пройдёт в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Курбатова с 21 по 26 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы. 

Торжественное открытие фестиваля состоится 21 сентября в 14:00 в фойе 1-го этажа. Гостям представят фотовыставку «Корея в сердце Петербурга», а также познакомят с традиционными корейскими играми.

23 сентября, в Президентском зале ( улица Профсоюзная 2, 2-й этаж, 204 кабинет) состоится бизнес-встреча, посвященная международному этикету. Партнером встречи выступит Комитет по международным отношениям «ОПОРЫ РОССИИ». Начало в 14:00.

24 сентября в 13:30 в смарт-зале (улица Профсоюзная 2, 1-й этаж) пройдет встреча-презентация по книгам корейских авторов и книгам на корейском языке из коллекции Псковской областной универсальной научной библиотеки имени Курбатова и корейского центра «КОРЁ».

26 сентября, в главный фестивальный день, всех желающих приглашают на кинопоказ фильма «Next Sоhee» (улица Профсоюзная 2, 1 этаж, актовый зал). Начало в 11:00.

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