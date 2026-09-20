Писатель и режиссёр Максим Гуреев расскажет псковичам о святых подвижниках Русского Севера

В Пскове с 23 по 27 сентября при поддержке Президентского фонда культурных инициатив пройдет литературный фестиваль «Книжная яблоня». В рамках фестиваля 25 сентября в 17:00 центральная городская библиотека имени Ю. Н. Тынянова приглашает на презентацию книги Максима Гуреева «Святые Русской Фиваиды», вышедшей в серии «Жизнь замечательных людей». Встреча состоится в рамках направления «Встречи с авторами», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Афиша: Центральная городская библиотека имени Ю. Н. Тынянова

Максим Гуреев родился в Москве. В 1983 году окончил французскую спецшколу №48 (ныне школа № 1251 им. Шарля де Голля). Окончил филологический факультете Московского государственного университета. В 1992 году проходил обучение на семинаре прозы Андрея Битова в Литературном институте. Работал в издательстве «Русский язык» в редакции «Словаря древнерусского языка XI—XIV веков», а также преподавал в МГУ русский как иностранный и древнерусскую литературу в Христианском Гуманитарном Лицее.

Печатается в российских литературно-художественных журналах.

Является автором и режиссёром первого в России документального фильма о писателе Саше Соколове «А пейзаж безупречен…».

В 2026 году вышел документальный фильм «Сказка» о восьмилетнем писателе из дагестанского села Кубачи, получивший Гран-при неигрового конкурса на Международном кинофестивале сказочного и семейного кино «Фрески севера».

Книга писателя и режиссера-документалиста Максима Гуреева воскрешает память о святых подвижниках Русского Севера и связанных с ними местах, соединяя память о событиях прошедших веков с живыми впечатлениями очевидца. На презентации книги автор поделится личными впечатлениями от поездок по святым местам, расскажет об истории православия на Русском Севере в XIV–XVI веках.

Термин «Русская Фиваида» или «Северная Фиваида» стал поэтическим названием русских земель, окружавших Вологду и Белозерск. «Фиваида», как сравнение с древнеегипетской областью Фиваидой, местом поселений раннехристианских монахов - отшельников. Так и сюда на Север уходили русские монахи, уединяясь в труднодоступных местах, предавались молитве и проповедовали христианство. Потом к ним присоединялись другие отшельники, и таким образом образовывались обители. Там в трудной борьбе с природой и человеческим несовершенством творили свой духовный подвиг святые - Кирилл Белозерский, Нил Сорский, Димитрий Прилуцкий, Кирилл Новоезерский, Зосима и Савватий Соловецкие и другие.