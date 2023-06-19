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Более 100 тысяч человек посетили эногастрономическую ярмарку «Виноград»

Более 100 тысяч человек посетили эногастрономическую ярмарку «Виноград» в Пскове. Об этом и.о. заместителя главы администрации города Пскова Алексей Несмашный рассказал в ходе пресс-конференции по итогам ярмарки 26 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Уже сейчас нам понятно, что и гостям, и горожанам это мероприятие очень нравится. Мы снова побили рекорд посещаемости. В этом году ярмарку посетили 105 тысяч человек. Мы считаем, что мероприятие удалось, и надеемся, что и впредь Псков и "Виноград" будут одним единым символом», - рассказал Алексей Несмашный.

Он добавил, что особенностью «Винограда» этого года стала более развитая гастрономия. Увеличилось количество точек питания, все они представляли различные районы Псковской области. Среди гастрономической части ярмарки не было представителей других регионов России.

Напомним, эногастрономическая ярмарка «Виноград» проходила в Пскове с 17 по 25 июня. На ней можно было продегустировать и купить российское вино, сыры, принять участие в дегустациях и мастер-классах, послушать лекции и живую музыку.

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