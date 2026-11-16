Сокращение стихотворения Александра Пушкина «Зимний вечер» вызвало споры в России

Сокращение стихотворения Александра Пушкина «Зимний вечер» в школьном учебнике для третьего класса вызвало критику со стороны филологов и парламентариев. Из произведения убрали строфу со словами «Выпьем с горя; где же кружка?». На изменение обратила внимание мама школьника из Санкт-Петербурга.

В издательстве «Просвещение» объяснили, что стихотворение не прошло государственную экспертизу из-за упоминания алкоголя. По действующим требованиям учебные материалы не должны содержать информацию, побуждающую детей к употреблению спиртного.

Профессор МГУ Павел Балдицын выступил против сокращения классических произведений. По его мнению, школьники способны понять смысл стихотворения без подобных ограничений.

«В любой галерее, в любом музее этих голых тел можно увидеть полным-полно, и там все не заблюрить. Ну не наденешь трусы на Давида или на Венеру Милосскую», - отметил филолог.

С ним согласилась заведующая отделом пушкиноведения Пушкинского Дома Мария Виролайнен. Она назвала сокращение стихов варварством, отметив, что подобные изменения искажают произведение.

Против цензуры выступили и депутаты Государственной Думы Нина Останина и Виталий Милонов. По их мнению, классическую литературу нельзя подгонять под современные законодательные ограничения. Сенатор Айрат Гибатдинов также раскритиковал решение составителей учебника. Он предложил при необходимости переносить изучение отдельных произведений на более поздний возраст, но сохранять их оригинальный текст. При этом советник президента России Елена Ямпольская уточнила, что учебник относится к устаревающей линейке. Сейчас стихотворение А.С. Пушкина «Зимний вечер» изучают в пятом классе, где, по её мнению, произведению и место.

Таким образом, участники дискуссии разошлись во мнениях о подходящем возрасте для изучения стихотворения, однако большинство высказавшихся экспертов и парламентариев выступили против сокращения классического текста, пишет «Газета.ru».