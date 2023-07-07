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Кинофестиваль «Западные ворота» открылся в Пскове. ФОТО

07.07.2023 18:43|ПсковКомментариев: 1

Кинофестиваль «Западные ворота» открылся в Пскове 7 июля. За три дня организаторы представят более 90 фильмов, гостями фестиваля станут пятьдесят выдающихся деятелей культуры, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова от имени губернатора Псковской области и от имени правительства региона открыла фестиваль и отметила, что «Западные ворота» за эти годы стали брендом области.

«Фестиваль уже стал брендом нашего региона. Он привлекает все больше представителей кинокультуры и кинематографического сообщества, зрителей и людей, неравнодушных к кино», - выступила Вера Емельянова. 

Зрители смогут не только посетить премьеры и показы фильмов, ставших классикой мирового кино, мастер-классы, встречи со звездами экрана. Псковичи сами смогут стать участниками творческих соревнований. Оценивать фильмы будет профессиональное жюри. Однако в итоге именно зрители путем всеобщего голосования назовут обладателя Гран-при фестиваля. 

Генеральный продюсер кинофестиваля Эдуард Пичугин поблагодарил губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за оказанную помощь в создании фестиваля.  

«Сегодня состоялась наша традиция открытия фестиваля в эти дни. И сейчас уже четвертый кинофестиваль порадует вас новыми и новыми открытиями и интересными впечатлениями», - рассказал Эдуард Пичугин.

 

В основную конкурсную программу МКФ «Западные ворота» войдут 7 новых фильмов из Беларуси, Болгарии, Казахстана, Киргизии, Сербии, Таджикистана и России. На фестивале будут представлены фильмы из Индии, Ирана, Южной Кореи и Израиля, а также самые яркие российские фильмы, созданные в 2022 году.

Гостями фестиваля стали кинорежиссер Иван Болотников, кинорежиссер, тележурналист, ведущий программы «Индустрия кино» Иван Кудрявцев, президент кинофестиваля «Амурская осень» Сергей Новожилов, продюсер Юрий Обухов, председатель жюри, кинорежиссеры Андрей Кравчук и Сергей Сельянов, актер Семен Стругачев, заслуженная артистка России Анна Каменкова, народная артистка России Людмила Зайцева и многие другие.

Теги: #Западные ворота #кинофестиваль
Источник: Псковская Лента Новостей
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