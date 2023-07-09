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Битва реконструкторов развернётся на фестивале «Александрова дорога» в Самолве

В этом году фестиваль «Александрова дорога» в гдовской Самолве посетят клубы исторической реконструкции из Пскова, Великих Лук, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и покажут себя в битве за звание лучшего клуба. Гостей ждет настоящее сражение и зрелищное шоу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

Участники битвы:

клуб «Ланкастерс» из Санкт-Петербурга. Средневековое сражение не обходится без лучников. Перед арбалетчиками и лучниками из клуба «Ланкастерс» трепещут даже самые храбрые воины, отметили организаторы.

клуб Tallskög. Это объединение апологетов исторической реконструкции из города Сосновый Бор Ленинградской области. Клуб реконструирует эпоху раннего Средневековья.

клуб «Рать». Историко-этнографический клуб любителей древнерусской воинской культуры из Великого Новгорода, члены клуба занимаются реконструкцией быта, доспеха и оружия Руси XIII-XIV веков.

клуб исторической реконструкции «Орден». Клуб занимается реконструкцией русской дружинной культуры XIII-XIV веков, а с недавнего времени и Западной Европы XIII века.

клуб исторической реконструкции «Чертог Раса». Участники клуба занимаются исторической реконструкцией раннего Средневековья.

клуб исторической реконструкции «Псковская вольница». Участники клуба реконструируют жизнь и быт Руси XIII-XIV веков Псковской и Новгородской республик. Участники клуба занимаются историческим фехтованием (меч, сабля, топор), умело бьются строем и в поединках, а также работают с кожей и осваивают кузнечное дело.

клуб исторической реконструкции «Плесков град». Один из старейших клубов исторической реконструкции в Пскове. Участники клуба реконструируют княжескую дружину XII-XIII веков.

клуб «Великие Луки». Основная деятельность клуба – реконструкция быта и культуры Средневековья. Также участники клуба развивают такие направления как стрельба из лука, современный мечевой бой, рубка шашкой, фаершоу.

Фестиваль состоится 15 июля в Самолве. Начало в 11:00. Вход свободный.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.