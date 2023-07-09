Битва реконструкторов развернётся на фестивале «Александрова дорога» в Самолве

В этом году фестиваль «Александрова дорога» в гдовской Самолве посетят клубы исторической реконструкции из Пскова, Великих Лук, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и покажут себя в битве за звание лучшего клуба. Гостей ждет настоящее сражение и зрелищное шоу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Фото: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области
Участники битвы:
- клуб «Ланкастерс» из Санкт-Петербурга. Средневековое сражение не обходится без лучников. Перед арбалетчиками и лучниками из клуба «Ланкастерс» трепещут даже самые храбрые воины, отметили организаторы.
- клуб Tallskög. Это объединение апологетов исторической реконструкции из города Сосновый Бор Ленинградской области. Клуб реконструирует эпоху раннего Средневековья.
- клуб «Рать». Историко-этнографический клуб любителей древнерусской воинской культуры из Великого Новгорода, члены клуба занимаются реконструкцией быта, доспеха и оружия Руси XIII-XIV веков.
- клуб исторической реконструкции «Орден». Клуб занимается реконструкцией русской дружинной культуры XIII-XIV веков, а с недавнего времени и Западной Европы XIII века.
- клуб исторической реконструкции «Чертог Раса». Участники клуба занимаются исторической реконструкцией раннего Средневековья.
- клуб исторической реконструкции «Псковская вольница». Участники клуба реконструируют жизнь и быт Руси XIII-XIV веков Псковской и Новгородской республик. Участники клуба занимаются историческим фехтованием (меч, сабля, топор), умело бьются строем и в поединках, а также работают с кожей и осваивают кузнечное дело.
- клуб исторической реконструкции «Плесков град». Один из старейших клубов исторической реконструкции в Пскове. Участники клуба реконструируют княжескую дружину XII-XIII веков.
- клуб «Великие Луки». Основная деятельность клуба – реконструкция быта и культуры Средневековья. Также участники клуба развивают такие направления как стрельба из лука, современный мечевой бой, рубка шашкой, фаершоу.
Фестиваль состоится 15 июля в Самолве. Начало в 11:00. Вход свободный.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.