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Сцена / Фестивали

Популярные фолк-группы выступят на фестивале «Александрова дорога» в Самолве

13.07.2023 17:38|ПсковКомментариев: 0

Популярные фолк-группы выступят на фестивале исторической реконструкции конного похода дружины Александра Невского «Александрова дорога» в деревне Самолве Гдовского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

15 июля в Самолве пройдет масштабный праздник по случаю начала конного похода «Александрова дорога». Для гостей праздника выступят популярные фолк-группы и погрузят зрителя в атмосферу средневековья:

  • Фолк-проект LaVerden подарит ощущение причастности к бесшабашному веселью средневекового человека. Музыканты бережно собирают средневековые мелодии и подбирают к ним оправы интересных аранжировок, рассказали в ТКД. 

«Заводные и чёткие ритмы барабана в сочетании с пробирающим до самого сердца звучанием волынки, нежным пением флейты и мощными аккордами мандочелло», - добавили организаторы. 

  • MystTerra - тяжелый «рамштайновский» рок с волынкой и песни о вечном и самом дорогом для человека.

  • Spiritual Seasons - группа существует уже больше 15 лет и творит музыку, с трудом поддающуюся классификации: ирландские джиги и рилы здесь органично уживаются с мощными скандинавскими темами, а напевы средневековой Европы — со славянскими фолк-мотивами, отметили в ТКД. 

«Ждем всех на мощном, ярком событии 15 июля в деревне Самолва (Гдовский район, Псковская область). Вход свободный!» - добавили организаторы. 

«Александрова дорога» - это 20 реконструкторов в полной исторической аутентичности, которые пройдут более 2300 километров конным походом с берегов Чудского озера – места Ледового побоища - до Феодоровского монастыря (город Городец Нижегородской области), где закончил земной путь великий святой князь.

Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

Теги: #ТКД #Самолва
Источник: Псковская Лента Новостей
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