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Фестиваль «Музыка на воде» состоится в Пскове четвертый раз

Фестиваль «Музыка на воде» состоится в Пскове четвертый раз. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

18 и 19 августа на берегу Утиного пруда в Мирожском дендропарке псковичей ждут музыкальные события, наполненные лучшими примерами отечественной и зарубежной классики. А еще – знакомство с новым исполнительским коллективом.

Помимо Губернаторского симфонического оркестра Псковской области и солистов Мариинского театра, традиционно составляющих исполнительскую основу фестиваля «Музыка на воде», на сцену выйдет Международный молодежный оркестр имени Н. А. Римского-Корсакова. Участники оркестра - студенты музыкальных училищ имени Николая Римского-Корсакова из Пскова, Петербурга, Могилева, а также из Минского музыкального училища имени Михаила Глинки.