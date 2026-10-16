Светлана Мельникова проведет авторскую экскурсию по выставке «Совсем не тот Плюшкин» в «Ночь искусств»

Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова проведет авторскую экскурсию по выставке «Совсем не тот Плюшкин» в главном здании музея в рамках ежегодной всероссийской акции «Ночь искусств» 3 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото: Псковский музей-заповедник

Старт мероприятия запланирован на 18:30.

«Вас ждет увлекательный рассказ о Федоре Михайловиче Плюшкине – владельце одного из самых больших частных собраний в Российской империи. Светлана Мельникова расскажет о создании главной выставки юбилейного года "Совсем не тот Плюшкин" и проведет вас по этой сокровищнице, где собраны богатства многих стран и эпох – всего более 600 предметов из десяти музеев страны»,- рассказали в музее.

Экскурсия пройдёт в главном здании музея (улица Некрасова, 7). Количество мест ограничено. Телефон для справок: +7(8112)331603.

Напомним, ежегодная всероссийская акция «Ночь искусств» пройдет 3 ноября в рамках празднования Дня народного единства. Площадками Ночи в Псковском музее станут Музейный квартал, Двор Постникова и Приказная палата.