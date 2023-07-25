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Группы «Меджикул» и «Маркшейдер Кунст» выступят на фестивале «Наше море» в Гдовском районе

Определены хедлайнеры фестиваля «Наше море» в Гдовском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Знаем-знаем, вы долго этого ждали! Мы открываем завесу тайны и представляем вам программу фестиваля "Наше море".В Гдов приедут: "Маркшейдер Кунст", "Меджикул" и Alina Os. Чувствуем, вы уже собираете палатки и спальные мешки, чтобы вырваться из городской суеты и отдохнуть на песчаном берегу Чудского озера», - рассказали в ТКД.

Кроме того, для гостей приготовили множество активностей:

пляжный волейбол;

сапборды;

фудкорт;

большие качели, шезлонги и фотозону.

«Мы всё продумали! Для ваших детей будут работать уличная площадка с аниматорами, деревянный городок с активностями и мастер-классы. Ну и конечно, все три дня, с 4 по 6 августа, музыкальное настроение будут создавать любимые псковские исполнители», - отметили организаторы.

Также планируется побить рекорд по приготовлению самой большой ухи в России.

Вход свободный. Подробности по ссылке.

Мероприятие организовано Театрально-концертной дирекцией Псковской области при поддержке правительства региона и областного комитета по культуре.