Лекция об удивительных жителях Опочки прошла в псковской библиотеке

В рамках проекта «Губернский альбом» читатели Историко-краеведческой библиотеки Пскова имени И. И. Василёва послушали лекцию директора Опочецкого краеведческого музея Александра Кондратени «Опочка и исторические имена». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

Александр Кондратеня в частности рассказал собравшимся, как ему удалось установить тот факт, что один из сильнейших шахматистов мира первой половины XIX века Александр Петров, чья книга с автографом была даже в личной библиотеке у Пушкина, родился в Опочке. Точнее, в селе Бисерово Опочецкого уезда Псковской губернии, которое теперь входит в городскую черту райцентра.

Известно, что Александра Петрова обучал шахматам его двоюродный дед, и что благодаря этому он уже в 15 лет обыграл сильнейшего шахматиста Санкт-Петербурга. А в 1824 году написал первый учебник по шахматам.

Александр Петров также известен тем, что начал придумывать исторические шахматные задачи. Самая знаменитая из них называется «Бегство Наполеона из Москвы». И это при том, что жил он в такое время, когда шахматы считались неприличной игрой и любителям шахмат приходилось собираться чуть ли не тайно. А вместо международных турниров они проводили турниры по почте, когда играющие обменивались ходами в письмах.

Александр Кондратеня догадался поискать сведения о знаменитом русском шахматисте в архивах питерского дворянства. И ему повезло: несмотря на обилие там дворян по фамилии Петров он смог найти сведения о том самом Петрове. И выяснил, что Александр Петров был крещён в Успенской церкви Опочки 2 февраля 1799 года.

По словам Александра Кондратени, после того, как место рождения Александра Петрова было установлено, «его имя заиграло в Опочке всеми красками»: в честь знаменитого шахматиста стали называть турниры по шахматам, его имя присвоили гимназии и улице, ему поставили бюст, а на здании Опочецкого краеведческого музея в 2014 году повесили мемориальную табличку.

Проблема только в том, сказал Александр Кондратеня, что на этой табличке изображён не Александр Петров, а «какой-то дедушка». Потому что делали её с картины художника Мясоедова «Сам с собою или Игра в шахматы», написанной в 1907 году. А кто именно на неё изображён, до сих пор неизвестно. По одной из версий – это постоянный натурщик Мясоедова, он же его садовник. Александр Кондратеня в своё время пробовал уговорить музейщиков изобразить на мемориальной табличке настоящего Петрова, но это не возымело действия.

Ещё одним интересным уроженцем Опочки, про которого читателям Василёвки рассказал Александр Кондратеня, оказался русский и польский путешественник, журналист, литератор и общественный деятель Фердинанд Антоний Оссендовский (писавший также под псевдонимом Антон Оссендовский).

Оссендовский занимался наукой и даже получил премию за изучение ископаемых углей и углеродистых соединений Дальнего Востока, в годы Первой Мировой войны заведовал иностранным отделом в газете Б. Суворина «Вечернее время», написал несколько книг в жанре приключений и фантастики (его даже называют одним из основоположников жанра научной фантастики), а в годы Гражданской войны служил в правительстве адмирала Колчака.

Именно он после Февральской революции при участии коллеги по «Вечернему времени» сфабриковал документы, призванные доказать связи большевистского руководства с германским правительством. Эти бумаги на поддельных бланках никогда не существовавших учреждений, проданные американскому посланнику Э. Сиссону, известны историкам как «документы Сиссона» и были полностью опровергнуты только в 1956 году.

Тем временем Оссендовский эмигрировал на Запад, осел в Польше и прославился на весь мир как писатель после мистической книги «Звери, люди и боги» о гражданской войне в Сибири и Монголии.

Скончался он в 1945 году незадолго до освобождения Варшавы советскими войсками. На его надгробии было написано, что он родился в Витебске. Однако Александр Кондратеня однажды вычитал в журнале «Наука и техника», что на самом деле этот человек родом из Опочки. Что и подтвердилось после предпринятых краеведом изысканий.

Пока он дожидался ответов из архивов, ему опять повезло: он нашёл на Покровском кладбище в Опочке старинную могилу с опрокинутой плитой, на которой было написано, что там похоронена Мария Рожновская (урождённая Оссендовская). Позже Александр Кондратеня нашёл в метрических книгах католического костёла в Пскове не только зафиксированный факт рождения Фердинанда Антония Оссендовского в Опочке, но и сведения о всей его семье.

На лекции в Историко-краеведческой библиотеке Пскова Александр Кондратеня рассказал также про замечательного опочецкого педагога, краеведа, публициста Александра Белинского. Тот не был уроженцем Опочки, но большую часть жизни провёл там. И оставил после себя подробные воспоминания о том, как он учился в Опочке в школе Рожновских – тех самых, которые были родственниками Оссендовских.

Его дочь пообещала передать весь его архив опочанам при условии, что они разыщут могилу Александра Белинского. Тогда одна пожилая опочанка, рассказал Александр Кондратеня, нашла на кладбище заброшенную могилу и объявила, что там-то Александр Белинский и похоронен. После чего его дочь сдержала обещание и передала весь его архив той женщине, которая в свою очередь часть бумаг сразу отнесла в краеведческий музей, а другую часть завещала отдать после смерти, что потом и сделали её соседи. Таким образом в распоряжении Александра Кондратени оказалась рукопись в 800 страниц, фотографии, документы и много других ценных материалов. Он понял, что их надо обязательно издать, но выяснилось, что на это требуется слишком много денег. И тогда ему неожиданно помог потомок ещё одного опочанина, который по семейной легенде был бедным евреем, но однажды внезапно разбогател.

Дело в том, что тому бедному опочецкому еврею случилось зайти в кабак, где крестьяне хвастались находкой – старинной шкатулкой с драгоценностями. По одной из версий этот человек якобы убедил их, что это не драгоценности, а безделушки, и купил у них ту шкатулку за бесценок, а по другой версии в шкатулке, и правда, были безделушки, но под двойным дном он потом обнаружил настоящие ценности. После этого он всего за полгода построил в Опочке два двухэтажных каменных дома, которые стоят до сих пор.

И вот потомок этого человека дал Александру Кондратене 150 тысяч на издание книги по материалам, которые написал и собрал Александр Белинский. Благодаря чему она была напечатана тиражом в 100 экземпляров. В книгу вошли воспоминания Александра Белинского о детстве и юности, об учебе в духовном училище и семинарии города Пскова, в Юрьевском и Санкт-Петербургском университетах, о жизни и людях псковской провинции и города Могилёв, а также краеведческие материалы, собранные им во время работы в школах Опочки. Предисловие к этой книге написала профессор ПсковГУ Лариса Костючук.

Завершая своё выступление, Александр Кондратеня сказал, что ответит на все вопросы собравшихся. Но вместо вопросов читатели Василёвки поблагодарили его за деятельность, и за то, что он щедро делится своими изысканиями и находит возможность издавать книги с интереснейшими краеведческими материалами.