Сцена / Фестивали

Мультимедийный спектакль «Княгиня Ольга» репетируют в Витебске

Мультимедийный спектакль «Княгиня Ольга» репетируют в Витебске. Картину покажут в рамках празднования Дней Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Видео: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

Все мероприятия в рамках Дней Псковской области пройдут на площади Тысячелетия с 27 по 30 июля.

На масштабном фестивале гости смогут познакомиться с культурой, туристическим потенциалом, экономическими ресурсами, инвестиционными возможностями, производителями и патриотическим движением региона.

Смотрите также Опубликована культурная программа Дней Псковской области в Витебске

На территории парка Тысячелетия развернется грандиозный праздник с насыщенной культурной программой. На главной сцене перед гостями выступят лучшие коллективы региона — Губернаторский симфонический оркестр Псковской области, внсамбль русской музыки «Псков», ансамбль «Сказ» имени В. Г. Румянцева и театр танца «Русские узоры».

Смотрите также Опубликована программа туристского блока Дней Псковской области в Витебске

Для маленьких посетителей подготовили специальную детскую программу с выступлением Псковского областного театра кукол и интерактивными развлечениями.