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Псковский театр драмы второй год подряд посетит фестиваль театральных искусств имени Федора Достоевского

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Псковский академический театр драмы имени Александра Пушкина второй год подряд посетит XXX Международный фестиваль театральных искусств имени Федора Достоевского, на котором будут представлены спектакли российских и зарубежных театров по произведениям классиков с 29 октября по 2 ноября в Великом Новгороде, Старой Руссе и Валдае. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

Фотографии: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени Александра Пушкина

1 ноября наш театр покажет спектакль Павла Зобнина «Дядя Ваня» на сцене Новгородской областной филармонии имени Антона Аренского.

В своем спектакле режиссер Павел Зобнин — приверженец русского психологического театра «по Станиславскому» — вместе с актерами подробно разбирает пьесу Чехова, попутно обращаясь к биографии и другим произведениям автора, задает ей неожиданные вопросы, ищет свежие и незаштампованные решения и образы.

Спектакль «Дядя Ваня» вошел в лонг-лист Национальной театральной премии «Золотая маска» в сезоне 2021/2022. Спектакль также является участником XXIV Международного театрального фестиваля ТЮЗа имени Александра Брянцева (Санкт-Петербург, 2023). А год назад, 1 ноября 2025, псковский театр драмы с успехом представил публике фестиваля спектакль Гульназ Балпеисовой «Маленькие трагедии». В Пскове спектакль «Дядя Ваня» будет показан 24 ноября.

Международный театральный фестиваль имени Федора Достоевского начал свою историю в 1992 году. За годы его проведения в нем участвовали представители десятков городов России, стран Европы и Азии. Созданный как смотр спектаклей по произведениям Федора Достоевского, сегодня фестиваль расширил «территорию Достоевского» и пригласил к участию спектакли отечественных и зарубежных театральных коллективов по произведениям других классиков — Александра Пушкина, Антона Чехова, Алексея Толстого, Николая Гоголя.

Президент фестиваля — народный артист России Михаил Пореченков. Генеральный продюсер — Максим Королёв.

Следующие гастроли Псковского театра драмы состоятся 9 и 10 ноября в Санкт- Петербурге. Подробности о программах гастрольных выездов можно узнать на сайте театра.

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