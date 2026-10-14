Псковский музей-заповедник планирует создать фондохранилище в палатах Меньшикова

Палаты Меньшикова, которые перешли в ведение Псковского музея-заповедника, могут стать будущим в развитии музея. Такое мнение в эфире высказала генеральный директор Светлана Мельникова в эфире радио «ПЛН.FM» (102,6 FM).

«Надо спасать наши коллекции. Сейчас они в храме Нового Вознесения, но он в чудовищном состоянии и на его спасение нужны очень большие средства. Хотя мы купили новое оборудование, стеллажи, там все приведено в порядок, но все равно это временно. Когда мы стали выяснять в Росимуществе, в радиусе 20 километров нам даже просить нечего. Фондохранилища-то у музея нет. И я не от хорошей жизни начала переговоры по палатам Меньшикова, потому что я понимала, что это единственное направление будущего развития музея. Не взять их музей просто не имел права», – заявила Светлана Мельникова.

Она также добавила, что для разработки проектно-сметной документации необходимо 40 миллионов рублей.

«Сейчас я понимаю, что в лучшем случае 40 миллионов только проектно-сметная документация и приспособления будут стоить. А это памятник федерального значения. Если у меня не будет проекта, я шевельнуться там не могу. А там все выдрано и не топился памятник три года. Но наши люди после войны и не такие задачи решали. Может быть, с Божьим промыслом, и поднимая тему меценатства, кто-нибудь все-таки откликнется», – подчеркнула гендиректор музея.

Кроме того, она поделилась идеями, что именно может расположиться в историческом здании.

«Экспозицию "Побеждая время" в палатах Меньшикова я бы хотела сделать на постоянной основе, потому что материала очень много. Ведь мы периодически в музее-квартире Спегальского делаем маленькие выставки. Они не широко представлены. Например, "Невозрожденные памятники Пскова". Это интересно, ведь очень много памятников было не восстановлено. Это целый интереснейший пласт истории. Это можно сделать не скучно», – заключила Светлана Мельникова.