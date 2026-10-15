Псковичи побывали на реконструкции свадебного обряда Печорского района

Показ постановки «Сад», содержащей реконструкцию фрагмента свадебного обряда Печорского района, прошел в Псковском областном центре народного творчества сегодня, 15 октября. Постановку исполнил народный коллектив фольклорный ансамбль «Уграда», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Ансамбль «Уграда» является базовым коллективом Псковского областного центра народного творчества. Участники ансамбля занимаются восстановлением, сохранением в живом бытовании фольклорных песен, танцев, сказок, наигрышей на народных музыкальных инструментах и обрядов, записанных в фольклорно-этнографических экспедициях по Псковской области.

Постановка «Сад» приурочена Году единства народов России. Автором сценария стала режиссер и сценарист Алина Глазкова, а идейным вдохновителем Наталья Белова.

О смысле названия и возникновении идеи постановки поделилась хормейстер ансамбля «Уграда» Евгения Листкова: «Сад — это и жизнь, и цветение. Сад включает в себя ростки, потом цветы и плоды. Это очень перекликается со свадебным обрядом. Идея возникла года назад, мы все ее лелеяли, и вот она воплотилась в такой постановке».

«В этот раз мы хотим порадовать нашей постановкой, которая называется "Сад". Мы посвятили ее Году единства народов России. В основе постановки фрагмент свадебного обряда, записанного в Печорском районе Псковской области. Вы увидите маленький фрагмент, потому что вся свадьба — это огромный процесс, длящийся более двух недель. Наша задача — познакомить вас с тем, как это проходило. Сегодня мы покажем самый пик встречи жениха и невесты, когда уже договорились, "рукобитие" произошло, уже все согласны, все счастливы, подарки подготовлены, и поезд жениха едет уже в дом к невесте», — сказала художественный руководитель народного коллектива фольклорного ансамбля «Уграда» Галина Березина.

Зрители увидели приезд поезжан (поезд жениха) в дом невесты, специальный разговор дружки жениха и друженьки невесты, содержащий знаковые иносказания, предупреждения и пожелания.

«Дорогие друзья, я хочу сказать огромное спасибо коллективу, всем участникам, которые делают большое дело в сохранении традиционной культуры Псковской земли. Все, что мы делаем на протяжении многих лет, называется исторической памятью. Мы продолжаем традиции нашего народа, наших бабушек, прабабушек, дедушек, когда они жили. И вот сегодня вы, мне кажется, почувствовали ту энергетику, которая было когда-то у наших предков», — отметила идейный вдохновитель спектакля Наталья Белова.

В «Саде» прозвучали свадебные песни «В Ерслави, в горади...», «Помаленьку, бояра», «Не бла воды», «Бяреза белая...» и наигрыш «Скобаря» с частушками.

Также руководитель ансамбля Галина Березина поделилась, что это первая постановка, за корой последует еще четыре части.

«Мы изучаем традиционную культуру Псковской области в том числе и обряды. Свадебный обряд очень сложный, интересный, многоликий, поскольку область у нас большая, и существует несколько песенных традиций в том числе и свадебных. И нам это интересно, потому что даже сейчас это актуально», — поделилась Евгения Листкова.

Ближайший показ постановки состоится 17 октября в рамках праздника Покрова Пресвятой Богородицы в Псковском музее-заповеднике «От Покрова до Покрова».