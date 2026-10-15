«Михайловское» впервые представляет виды пушкинского Петербурга на «Русском Парнасе»

Завтра, 16 октября, Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» откроет выставку «Пушкинский Петербург. Графика В.Ф. Алексеева» в подмосковном Остафьево.

К репродукции: Владимир Алексеев. Фонтанка у Летнего сада (1992). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском заповеднике, в Государственный музей-заповедник «Остафьево» — «Русский Парнас» из Святогорья отправились 50 листов оригинальной и печатной графики (рисунки тушью, цветными и графитными карандашами, офорты, произведения в технике сухой иглы, резцовые гравюры, в том числе «подсвеченные» акварелью или шариковой ручкой).

«Сегодня в фондах “Михайловского“ представлено свыше двухсот авторских листов Владимира Алексеева. Большáя часть этой графики — архитектурные пейзажи Санкт-Петербурга. Это виды исторического центра города и пригородов столицы: Царского Села, Павловска, Ораниенбаума (сейчас —Ломоносова). Наша новая выставка сложилась как своего рода путешествие по местам, которые хранят память о русском гении и особенно дороги сердцу самогó художника», — рассказали в музее.

Отдельные работы на новой выставке будут представлены широкому зрителю впервые. Как уточнила главный хранитель музейных предметов Пушкинского Заповедника Дарья Плотникова, это графика из последнего по времени, сделанного в 2024 году, дара вдовы мастера петербурженки Татьяны Анатольевны Алексеевой.

Напомним, что изысканную, немного элегичную графику Владимира Алексеева Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» экспонирует часто — как в составе различных тематических выставок в Святогорье, так и за пределами музея и региона, и всегда с должным успехом.

Планируется, что выставка «Пушкинский Петербург…» на «Русском Парнасе» будет работать немногим более месяца — до 22 ноября текущего года.