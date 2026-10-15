«Михайловское» впервые представляет виды пушкинского Петербурга на «Русском Парнасе»

Завтра, 16 октября, Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» откроет выставку «Пушкинский Петербург. Графика В.Ф. Алексеева» в подмосковном Остафьево.
К репродукции: Владимир Алексеев. Фонтанка у Летнего сада (1992). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»
Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском заповеднике, в Государственный музей-заповедник «Остафьево» — «Русский Парнас» из Святогорья отправились 50 листов оригинальной и печатной графики (рисунки тушью, цветными и графитными карандашами, офорты, произведения в технике сухой иглы, резцовые гравюры, в том числе «подсвеченные» акварелью или шариковой ручкой).
Отдельные работы на новой выставке будут представлены широкому зрителю впервые. Как уточнила главный хранитель музейных предметов Пушкинского Заповедника Дарья Плотникова, это графика из последнего по времени, сделанного в 2024 году, дара вдовы мастера петербурженки Татьяны Анатольевны Алексеевой.
Напомним, что изысканную, немного элегичную графику Владимира Алексеева Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» экспонирует часто — как в составе различных тематических выставок в Святогорье, так и за пределами музея и региона, и всегда с должным успехом.
Планируется, что выставка «Пушкинский Петербург…» на «Русском Парнасе» будет работать немногим более месяца — до 22 ноября текущего года.