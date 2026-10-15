В Пскове состоится концерт органной музыки «Французский акцент» с участием российской концертирующей органистки

Концерт органной музыки «Французский акцент» состоится в субботу 17 октября в 17:00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви (улица Плехановский Посад, дом 64) в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы концерта.

Фото: настоятель Прихода Пресвятой Троицы РКЦ в Пскове священник Сергей Альхименок

На концерте выступит российская концертирующая органистка, лауреат и дипломант всероссийских и международных органных конкурсов и штатная органистка Римско-католического Прихода Успения Пресвятой Богородицы в Курске Елена Рябко.

Музыкальные критики и профильные обозреватели оценивают её игру исключительно положительно, выделяя её академическую культуру и следование европейским традициям.

В программе концерта прозвучат произведения XVII-XVIII веков: В программе концерта «Французский акцент» прозвучат музыкальные произведения XVIII-XX веков: Иоганна Себастьяна Баха, Сезара Огюста Жана Гийома Юбера Франка, Шарля-Камиля Сен-Санса, Эжена Жигу, Леона Боэльмана, Феликса Александра Гильмана, и Луи Виктора Жюля Вьерна.

Как отметили организаторы мероприятия, программу концерта можно охарактеризовать как монументальную академическую ретроспективу, сочетающую немецкое барокко и расцвет французской романтической органной школы. Это концерт-праздник, сочетающий в себе строгую немецкую интеллектуальность и чувственную, сочную, масштабную французскую палитру. Он идеально подойдёт как для искушённых ценителей, так и для тех, кто хочет прочувствовать всю мощь «короля инструментов».

Посещение концертов осуществляется по пригласительным за пожертвование. Храм открывается за 45 минут до выступления. Посещение рекомендовано для всех категорий слушателей старше десяти лет. Продолжительность мероприятия 60 минут, без антракта.

По вопросам можно обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53.